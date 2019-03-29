CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа одній із центральних вулиць Львова, 29 березня, виявили близько 1 кг разлитої ртуті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У центрі Львова невідомі розлили понад кілограм ртуті
Ртуть була розлита на площі 46 м. кв
Фото: lv.dsns.gov.ua
Розлиту ртуть виявили в п'ятницю вранці на відкритій території поблизу смітників на вул. Глібова, повідомляє прес-служба обласної ДержНС.
До місця виклику негайно виїхало відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону технічної служби ГУ ДержНС України у Львівській області.
Фото: lv.dsns.gov.ua
Рятувальники механічним способом зібрали близько 1 кг ртуті на площі 46 м.кв., окремими осередками, і обробили поверхню спеціальним розчином.
Зібрану ртуть в подальшому передали в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради для зберігання і подальшої утилізації.
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29 03 2019 21:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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