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У центрі Львова невідомі розлили понад кілограм ртуті

Ртуть була розлита на площі 46 м. кв
На одній із центральних вулиць Львова, 29 березня, виявили близько 1 кг разлитої ртуті.
У центрі Львова невідомі розлили понад кілограм ртуті Фото: lv.dsns.gov.ua

Розлиту ртуть виявили в п'ятницю вранці на відкритій території поблизу смітників на вул. Глібова, повідомляє прес-служба обласної ДержНС.

До місця виклику негайно виїхало відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону технічної служби ГУ ДержНС України у Львівській області.


Фото: lv.dsns.gov.ua

Рятувальники механічним способом зібрали близько 1 кг ртуті на площі 46 м.кв., окремими осередками, і обробили поверхню спеціальним розчином.

Зібрану ртуть в подальшому передали в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради для зберігання і подальшої утилізації.

 

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29 03 2019 21:00
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