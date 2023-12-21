У центрі Праги сталася стрілянина, є загиблі та десятки поранених

Під час стрілянини деякі студенти ховалися на даху будівлі, інші вибігали на площу із піднятими руками.

21 грудня в одному з корпусів Карлового університету Праги невідомий відкрив вогонь по оточуючих. Стрілянина відбулася у будівлі факультету мистецтв Карлового університету в Празі на площі Яна Палаха.

Про це повідомляє Novinky.cz.

У 350 метрах від будівлі знаходиться знаменитий Карлів міст. Судячи з кадрів із місця подій, туристи масово вткали звідти після звуків стрілянини та прибуття поліції.

"Виходячи з попередньої інформації, ми можемо підтвердити, що на місці події є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні поліції Чехії.



За останніми даними, які оприлюднило видання Vinegret, у результаті сьогоднішньої атаки загинули 11 людей, серед яких і стрілець. Ще 30 отримали поранення різного ступеня тяжкості. На місце інциденту прямує міністр внутрішніх справ Віт Ракушан. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що відмінив свою робочу програму в Оломоуце і повертається до Праги. Фіала також закликав громадян виконувати всі рекомендації екстрених служб.

Празька служба швидкої допомоги направила до університету значну кількість медичних машин, зокрема, спеціальний автомобіль Golem, призначений для надання допомоги на місці великій кількості постраждалих.

Згодом поліція повідомила, що нападника вбили.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що МЗС відстежує ситуацію довкола інциденту.

"Інформація про постраждалих українців наразі не надходила. Українські дипломати тримають зв‘язок із чеськими правоохоронцями", - зазначив речник.