У центрі Відня "привид Києва" увіковічений в графіті

Малюнок створений на стіні популярної серед молоді набережної Дунайського каналу біля метро Schottenring.

У центральній частині Відня з’явилося графіті "привид Києва", присвячене військовим льотчикам-захисникам українського неба від російського агресора, повідомляє у неділю "Укрінформ". Настінний малюнок до дня Повітряних сил України, який відзначається сьогодні, у державного інформагентства та білоруського митця Михася Смольскі.

Фото: Укрінформ

Графіті зображає військовий літак на фоні масті гральної карти - піки. Обидва ці символи обрамлені у форму, що нагадує контур Малого герба України. Малюнок виконаний у синьо-жовтих кольорах.

Фото: Укрінформ

З початку військової агресії рф проти України (24 лютого цього року) під "привидом Києва" розуміли певного військового льотчика, який на своїй бойовій машині у повітряних дуелях збив десятки літаків окупантів. Проте згодом в командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що ця легенда має інше значення. "Привид Києва" - це більше збірний образ українських військових пілотів, які героїчно захищають українське небо. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснював, що це, передусім, стосується "льотчиків 40-ї бригади тактичної авіації, яка дислокується поблизу Києва, виконує завдання передусім із захисту неба столиці, державних об’єктів".

За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого по 7 серпня цього року українські воїни збили 223 літака, що належать російським загарбникам, а також 191 гелікоптер.