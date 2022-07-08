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У центрі Відня "привид Києва" увіковічений в графіті
Фото: Укрінформ
У центральній частині Відня з’явилося графіті "привид Києва", присвячене військовим льотчикам-захисникам українського неба від російського агресора, повідомляє у неділю "Укрінформ". Настінний малюнок до дня Повітряних сил України, який відзначається сьогодні, у державного інформагентства та білоруського митця Михася Смольскі.
Фото: Укрінформ
Графіті зображає військовий літак на фоні масті гральної карти - піки. Обидва ці символи обрамлені у форму, що нагадує контур Малого герба України. Малюнок виконаний у синьо-жовтих кольорах.
Фото: Укрінформ
З початку військової агресії рф проти України (24 лютого цього року) під "привидом Києва" розуміли певного військового льотчика, який на своїй бойовій машині у повітряних дуелях збив десятки літаків окупантів. Проте згодом в командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що ця легенда має інше значення. "Привид Києва" - це більше збірний образ українських військових пілотів, які героїчно захищають українське небо. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснював, що це, передусім, стосується "льотчиків 40-ї бригади тактичної авіації, яка дислокується поблизу Києва, виконує завдання передусім із захисту неба столиці, державних об’єктів".
За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого по 7 серпня цього року українські воїни збили 223 літака, що належать російським загарбникам, а також 191 гелікоптер.
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07 08 2022 13:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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