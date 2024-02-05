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До кінця поточного року Кримського мосту не буде – командувач ВМС України

05 лютого 2024, 20:33
До кінця поточного року Кримського мосту не буде – командувач ВМС України
Фото: most.life
Незаконно збудований окупантами Кримський міст зазнав ударів як мінімум двічі.

Командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа вважає, що збудований росіянами Кримський міст не достоїть до кінця 2024 року.

Про це він сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Під час розмови журналіст запитав у Неїжпапи про Кримський міст і те, що очікувати у відношенні до нього. На це Неїжпапа заявив, що вважає, що до кінця року Кримський міст не вистоїть.

"Я думаю, недовго чекати залишилося. Принаймні цього року точно його не буде", - сказав командувач.

Він ствердно відповів на запитання, чи можна вважати Кримський міст потенційно "небіжчиком" і додав, що знає, як це зробити.

Нагадаємо, що незаконно збудований окупантами Кримський міст зазнав ударів як мінімум двічі. Так, у жовтні 2022 року на ньому пролунали потужні вибухи, які спричинили значні руйнування. Голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що то була операція його спецслужби.

Крім того, у липні 2023 року була ще одна атака на Кримський міст. Тоді було зруйновано два прольоти. 

 

вмскомандувачкримський міствійна в Україніросія окупанти

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