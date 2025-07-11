У ЦПД пояснили, що стоїть за заявами Лаврова щодо України
Нові заяви російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про те, що позиція кремля щодо врегулювання війни в Україні є незмінною і москва готова обговорювати лише власні умови, свідчить про те, що кремль прагне виграти час, щоб продовжувати свою агресію.
Про це заявили у Центрі протидії дезінформації прои РНБО України в Telegram.
Там нагадали, що 10 липня після зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо Лавров, відповідаючи на запитання про "новий підхід росії щодо України", заявив, що москва готує "сюрпризи" в контексті врегулювання конфлікту.
Проте глава МЗС росії не став розкривати деталей цих пропозицій і лише повторив свою непоступливу позицію, стверджуючи, що рф готова обговорювати винятково власні умови, відкидаючи будь-які спроби конструктивного діалогу.