У ЦПД пояснили, що стоїть за заявами Лаврова щодо України

рф й далі маніпулює міжнародною спільнотою замість того, щоб шукати реальні шляхи до припинення вогню, розповіли у Центрі протидії дезінформації при РНБО України

Нові заяви російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про те, що позиція кремля щодо врегулювання війни в Україні є незмінною і москва готова обговорювати лише власні умови, свідчить про те, що кремль прагне виграти час, щоб продовжувати свою агресію.

Про це заявили у Центрі протидії дезінформації прои РНБО України в Telegram.

Там нагадали, що 10 липня після зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо Лавров, відповідаючи на запитання про "новий підхід росії щодо України", заявив, що москва готує "сюрпризи" в контексті врегулювання конфлікту.

Проте глава МЗС росії не став розкривати деталей цих пропозицій і лише повторив свою непоступливу позицію, стверджуючи, що рф готова обговорювати винятково власні умови, відкидаючи будь-які спроби конструктивного діалогу.

Крім того, Лавров заявив, що надав американським партнерам цитати українських політиків, які нібито закликають до "знищення росіян".

Це, наголошують у ЦПД, черговий елемент кремлівської маніпуляції, спрямований на підсилення пропагандистської риторики про нібито "тероризм" з боку України.

"Така тактика ще більше ескалує конфлікт і демонструє, що росія не прагне миру, а шукає нові способи для виправдання своїх агресивних дій. Замість того, щоб шукати реальні шляхи до припинення вогню, рф продовжує маніпулювати міжнародною спільнотою. кремль не хоче миру, а прагне виграти час для продовження війни та збереження своїх агресивних амбіцій", – наголосили в ЦПД.