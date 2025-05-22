У ЦПД спростували черговий фейк росіян щодо "нападу" Угорщини на Україну

Раніше ЦПД спростовував дезінформацію про нібито збиття українських дронів угорськими військовими поблизу кордону

російські пропагандисти поширюють повідомлення, що Угорщина нібито готується напасти на Україну, щоб повернути Закарпаття.

Про це у Facebook повідомив Центр протидії дезінформації РНБО України.

"російська пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію про нібито військову загрозу для України з боку Угорщини. Зокрема, російська мережа PRAVDA поширює повідомлення, ніби Угорщина готується напасти на Україну, щоб повернути Закарпаття", - йдеться в повідомленні.

Як наголосили у ЦПД, ці повідомлення не відповідають дійсності. Поширенням подібних фейків росія намагається створити додатковий фактор дестабілізації українського суспільства.