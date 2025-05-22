Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У ЦПД спростували черговий фейк росіян щодо "нападу" Угорщини на Україну

22 травня 2025, 16:09
У ЦПД спростували черговий фейк росіян щодо
Фото: з вільних джерел
Раніше ЦПД спростовував дезінформацію про нібито збиття українських дронів угорськими військовими поблизу кордону
російські пропагандисти поширюють повідомлення, що Угорщина нібито готується напасти на Україну, щоб повернути Закарпаття. 
 
Про це у Facebook повідомив Центр протидії дезінформації РНБО України.
 
"російська пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію про нібито військову загрозу для України з боку Угорщини. Зокрема, російська мережа PRAVDA поширює повідомлення, ніби Угорщина готується напасти на Україну, щоб повернути Закарпаття", - йдеться в повідомленні.
 
Як наголосили у ЦПД, ці повідомлення не відповідають дійсності. Поширенням подібних фейків росія намагається створити додатковий фактор дестабілізації українського суспільства.
 
Зазначається, що такі вкиди є інструментом інформаційної війни, спрямованим на підрив безпеки та спокою в прикордонних регіонах України. Нагнітанням про "угорську загрозу" російська пропаганда прагне посіяти паніку серед українців і відвернути увагу від справжньої загрози - збройної агресії рф.
 
Раніше ЦПД спростовував дезінформацію про нібито збиття українських дронів угорськими військовими поблизу кордону та заяви про буцімто стягування угорської бронетехніки до кордону з Україною.
 
Також Цент писав про мережу з 24 вебсайтів під назвою PRAVDA, яку росія створила для поширення пропаганди на країни Європи.
 
"Закликаємо громадян критично ставитися до джерел інформації та не піддаватися на провокації", - наголосили у ЦПД.

 

Угорщинафейкивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Політика
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Переклад iPress – 22 травня 2025, 16:49
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Політика
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2025, 11:28
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Політика
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 22 травня 2025, 08:40
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Політика
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 21 травня 2025, 13:06
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Політика
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Переклад iPress – 21 травня 2025, 12:27
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Політика
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Переклад iPress – 20 травня 2025, 23:21
Хамство росіян українців не дивує. Дивує тільки толерантність Трампа до нього – Енн Епплбом
Cуспільство
Хамство росіян українців не дивує. Дивує тільки толерантність Трампа до нього – Енн Епплбом
Переклад iPress – 20 травня 2025, 16:01
Обрання Нікушора Дана. Який меседж надіслали румуни? – Atlantic Council
Політика
Обрання Нікушора Дана. Який меседж надіслали румуни? – Atlantic Council
Переклад iPress – 20 травня 2025, 12:17
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється