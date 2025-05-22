У ЦПД спростували черговий фейк росіян щодо "нападу" Угорщини на Україну
22 травня 2025, 16:09
Фото: з вільних джерел
Раніше ЦПД спростовував дезінформацію про нібито збиття українських дронів угорськими військовими поблизу кордону
російські пропагандисти поширюють повідомлення, що Угорщина нібито готується напасти на Україну, щоб повернути Закарпаття.
Про це у Facebook повідомив Центр протидії дезінформації РНБО України.
"російська пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію про нібито військову загрозу для України з боку Угорщини. Зокрема, російська мережа PRAVDA поширює повідомлення, ніби Угорщина готується напасти на Україну, щоб повернути Закарпаття", - йдеться в повідомленні.
Як наголосили у ЦПД, ці повідомлення не відповідають дійсності. Поширенням подібних фейків росія намагається створити додатковий фактор дестабілізації українського суспільства.
Зазначається, що такі вкиди є інструментом інформаційної війни, спрямованим на підрив безпеки та спокою в прикордонних регіонах України. Нагнітанням про "угорську загрозу" російська пропаганда прагне посіяти паніку серед українців і відвернути увагу від справжньої загрози - збройної агресії рф.
Раніше ЦПД спростовував дезінформацію про нібито збиття українських дронів угорськими військовими поблизу кордону та заяви про буцімто стягування угорської бронетехніки до кордону з Україною.
Також Цент писав про мережу з 24 вебсайтів під назвою PRAVDA, яку росія створила для поширення пропаганди на країни Європи.
"Закликаємо громадян критично ставитися до джерел інформації та не піддаватися на провокації", - наголосили у ЦПД.