У ЦРУ розповіли, що загрожує ватажку "Вагнера" – BBC

путін спробує відокремити ПВК "Вагнер" від її лідера.

Президент росії владімір путін намагається виграти час, поки він вирішує, як вчинити з ватажком “вагнерівців” Євгеном Прігожиним, вважає директор ЦРУ Вільям Бернс.

Про це пише BBC.

За словами глави ЦРУ Вільяма Бернса, заколот Прігожина виявив значні слабкі місця у системі влади, яку побудував путін. Він заявив на Аспенському безпековому форумі, що російський лідер все ще може прагнути помститися Прігожину.

“Те, що ми бачимо, — це непростий танець”, — сказав глава ЦРУ .

Прігожин переїжджає, але нещодавно він був у столиці білорусі Мінську, а також у росії, зазначив він, відповідаючи на запитання про нещодавнє відео, на якому, ймовірно, показаний ватажок “вагнерівців” у білорусі.

путін, ймовірно, намагається виграти час, поки він вирішує, як найкраще вчинити з Прігожиним, додав Бернс.

Група найманців все ще має значення для російського керівництва в таких місцях, як Африка, Лівія та Сирія, тому цілком ймовірно, що путін спробує відокремити групу від її лідера.

Глава ЦРУ вважає, що путін може зачекати, щоб помститися.

“путін — людина, яка вважає, що помста — це страва, яку краще подавати холодною. З мого досвіду, путін — справжній апостол відплати, тому я буду здивований, якщо Прігожину вдасться уникнути подальшої відповідальності”, — наголосив Бернс.

За словами Бернса, розвідка справді знала про заколот заздалегідь, що підтверджує попередні повідомлення. Цей заколот був найвідвертішою атакою на путіна за 23 роки його перебування при владі, в тому числі через прямий виклик виправданню війни в Україні з боку кремля, яка, за словами Прігожина, була побудована на брехні.

Бернс додав, що російський лідер відчув себе вимушеним укласти угоду з людиною, яка колись була його постачальником їжі.

Прігожина часто називають “шеф-кухарем путіна”, оскільки він вперше став відомим після того, як надавав кейтерингові послуги путіну та військовим до заснування ПВК “Вагнер”.

"путін створив собі імідж арбітра порядку в росії, і тому 36 годин заколоту залишили багатьох в країні з питанням “чи був імператор без одягу або, принаймні, чому він так довго одягався”, — сказав Бернс.

Це воскресило б у російській еліті глибші питання щодо рішень путіна, які існували з моменту його рішення розпочати повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Якщо Україна досягне подальших успіхів на полі бою, це може змусити більше росіян звернути увагу на критику війни з боку Прігожина, зауважив глава ЦРУ.