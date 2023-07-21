Матеріали:
Теми:

У ЦРУ розповіли, що загрожує ватажку "Вагнера" – BBC

21 липня 2023, 16:09
У ЦРУ розповіли, що загрожує ватажку
prygozhin vagner end пригожин вагнер кінець
путін спробує відокремити ПВК "Вагнер" від її лідера.

Президент росії владімір путін намагається виграти час, поки він вирішує, як вчинити з ватажком “вагнерівців” Євгеном Прігожиним, вважає директор ЦРУ Вільям Бернс.

Про це пише BBC.

За словами глави ЦРУ Вільяма Бернса, заколот  Прігожина виявив значні слабкі місця у системі влади, яку побудував путін. Він заявив на Аспенському безпековому форумі, що російський лідер все ще може прагнути помститися Прігожину.

Те, що ми бачимо, — це непростий танець”, — сказав глава ЦРУ .

Прігожин переїжджає, але нещодавно він був у столиці білорусі Мінську, а також у росії, зазначив він, відповідаючи на запитання про нещодавнє відео, на якому, ймовірно, показаний ватажок “вагнерівців” у білорусі.

путін, ймовірно, намагається виграти час, поки він вирішує, як найкраще вчинити з Прігожиним, додав Бернс.

Група найманців все ще має значення для російського керівництва в таких місцях, як Африка, Лівія та Сирія, тому цілком ймовірно, що путін спробує відокремити групу від її лідера.

Глава ЦРУ вважає, що путін може зачекати, щоб помститися.

путін — людина, яка вважає, що помста — це страва, яку краще подавати холодною. З мого досвіду, путін — справжній апостол відплати, тому я буду здивований, якщо Прігожину вдасться уникнути подальшої відповідальності”, — наголосив Бернс. 

За словами Бернса, розвідка справді знала про заколот заздалегідь, що підтверджує попередні повідомлення. Цей заколот був найвідвертішою атакою на путіна за 23 роки його перебування при владі, в тому числі через прямий виклик виправданню війни в Україні з боку кремля, яка, за словами Прігожина, була побудована на брехні.

Бернс додав, що російський лідер відчув себе вимушеним укласти угоду з людиною, яка колись була його постачальником їжі. 

Прігожина часто називають “шеф-кухарем путіна”, оскільки він вперше став відомим після того, як надавав кейтерингові послуги путіну та військовим до заснування ПВК “Вагнер”.

"путін створив собі імідж арбітра порядку в росії, і тому 36 годин заколоту залишили багатьох в країні з питанням “чи був імператор без одягу або, принаймні, чому він так довго одягався”, — сказав Бернс.

Це воскресило б у російській еліті глибші питання щодо рішень путіна, які існували з моменту його рішення розпочати повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Якщо Україна досягне подальших успіхів на полі бою, це може змусити більше росіян звернути увагу на критику війни з боку Прігожина, зауважив глава ЦРУ.

ЦРУзагрозаПригожинвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Політика
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 21 липня 2023, 16:15
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
LifeStyle
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
Переклад iPress – 21 липня 2023, 13:44
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни – для початківців, дубль ІІ, частина ІІІ – Том Купер
Cуспільство
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни – для початківців, дубль ІІ, частина ІІІ – Том Купер
Переклад iPress – 21 липня 2023, 06:47
ВМС США і НАТО відмовилися від пропозиції України захищати зерно у водах НАТО. Тепер росія може погрожувати Фінляндії? – профільне видання gCaptain
Політика
ВМС США і НАТО відмовилися від пропозиції України захищати зерно у водах НАТО. Тепер росія може погрожувати Фінляндії? – профільне видання gCaptain
Переклад iPress – 20 липня 2023, 16:54
США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їхнім контролем – Філліпс О'Брайен
Політика
США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їхнім контролем – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 липня 2023, 12:49
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни для початківців, дубль ІІ – Том Купер
Технології
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни для початківців, дубль ІІ – Том Купер
Переклад iPress – 20 липня 2023, 00:03
Жодного співчуття бізнесу, чиї російські активи привласнив путін. Ціна, яку заплатили, аби лишатися в ліжку з тираном – The Telegraph
Політика
Жодного співчуття бізнесу, чиї російські активи привласнив путін. Ціна, яку заплатили, аби лишатися в ліжку з тираном – The Telegraph
Переклад iPress – 19 липня 2023, 15:03
У Вільнюсі НАТО здобуло дві перемоги і одну велику поразку. Поразка – у відтермінуванні членства України в Альянсі – Корі Шейк
Політика
У Вільнюсі НАТО здобуло дві перемоги і одну велику поразку. Поразка – у відтермінуванні членства України в Альянсі – Корі Шейк
Переклад iPress – 19 липня 2023, 12:19
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється