У ЦВК сказали, коли чекати остаточних результатів першого туру

У Центральній виборчій комісії допускають, що остаточні результати першого туру виборів президента попередньо можуть бути встановлені в неділю, 7 квітня.

"Ми сподіваємося, що за завтрашній день (6 квітня) зробимо практично всі процедури для того, щоб післязавтра встановити результати виборів, але підкреслюю, що це попередня інформація", – сказав Радченко, повідомляє "Українська правда".

Він повідомив, що Центрвиборчком вже прийняв 197 із 199 протоколів від окружних комісій. Ще протоколи від двох комісій з Херсонської та Миколаївської областей знаходяться в дорозі, і в п'ятницю повинні прибути в ЦВК.

Радченко також зазначив, що ряд окружкомів ще повинні уточнити свої протоколи за рішенням ЦВК.

"Їх зараз близько 15. Можливо, ця цифра буде змінюватися, оскільки протоколи ще обробляються в окружних комісіях", – пояснив він.

Крім того, в п'ятницю ЦВК завершила прийом протоколів з усього закордонного виборчого округу – 101 виборчої дільниці.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія обробила 100% електронних протоколів, шоумен Володимир Зеленський перемагає в першому турі президентських виборів з результатом 30,24%