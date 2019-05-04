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У ЦВК сказали, коли чекати остаточних результатів першого туру

Центрвиборчком вже прийняв 197 із 199 протоколів від окружних комісій
У Центральній виборчій комісії допускають, що остаточні результати першого туру виборів президента попередньо можуть бути встановлені в неділю, 7 квітня.
У ЦВК сказали, коли чекати остаточних результатів першого туру Фото: electioninfo.org.ua

"Ми сподіваємося, що за завтрашній день (6 квітня) зробимо практично всі процедури для того, щоб післязавтра встановити результати виборів, але підкреслюю, що це попередня інформація", – сказав Радченко, повідомляє "Українська правда".

Він повідомив, що Центрвиборчком вже прийняв 197 із 199 протоколів від окружних комісій. Ще протоколи від двох комісій з Херсонської та Миколаївської областей знаходяться в дорозі, і в п'ятницю повинні прибути в ЦВК.

Радченко також зазначив, що ряд окружкомів ще повинні уточнити свої протоколи за рішенням ЦВК.

"Їх зараз близько 15. Можливо, ця цифра буде змінюватися, оскільки протоколи ще обробляються в окружних комісіях", – пояснив він.

Крім того, в п'ятницю ЦВК завершила прийом протоколів з усього закордонного виборчого округу – 101 виборчої дільниці.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія обробила 100% електронних протоколів, шоумен Володимир Зеленський перемагає в першому турі президентських виборів з результатом 30,24%

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05 04 2019 14:16
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