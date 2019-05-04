У ЦВК сказали, коли чекати остаточних результатів першого туру
"Ми сподіваємося, що за завтрашній день (6 квітня) зробимо практично всі процедури для того, щоб післязавтра встановити результати виборів, але підкреслюю, що це попередня інформація", – сказав Радченко, повідомляє "Українська правда".
Він повідомив, що Центрвиборчком вже прийняв 197 із 199 протоколів від окружних комісій. Ще протоколи від двох комісій з Херсонської та Миколаївської областей знаходяться в дорозі, і в п'ятницю повинні прибути в ЦВК.
Радченко також зазначив, що ряд окружкомів ще повинні уточнити свої протоколи за рішенням ЦВК.
"Їх зараз близько 15. Можливо, ця цифра буде змінюватися, оскільки протоколи ще обробляються в окружних комісіях", – пояснив він.
Крім того, в п'ятницю ЦВК завершила прийом протоколів з усього закордонного виборчого округу – 101 виборчої дільниці.
Нагадаємо, що Центральна виборча комісія обробила 100% електронних протоколів, шоумен Володимир Зеленський перемагає в першому турі президентських виборів з результатом 30,24%
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