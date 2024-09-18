У Туреччині банки почали масово блокувати платежі з росії до Європи
18 вересня 2024, 15:33
Зазначається, що вже не вперше, коли турецькі банки відмовляються працювати з рф.
Турецькі банки Туреччини почали масово відмовляти російським компаніям у проведенні платежів до ЄС та інших країн. Проблему не вирішує навіть надання всіх необхідних документів.
Про це пише російське видання "Ведомости".
У матеріалі ідеться, що європейські банки час від часу стали відмовлятися приймати оплату за товари для російського бізнесу через турецькі банки.
Водночас одне з джерел розповіло, що під час спроби провести оплату за товар через Туреччину постачальник із Болгарії попросив перевести гроші через "нормальну" країну.
Зазначається, що через посилення правил роботи з боку європейських банків, фінустанови Туреччини на початку вересня почали відмовляти в проведенні транзитних платежів. Проблему не вирішує навіть надання банку додаткових документів щодо постачання.
Партнер юрфірми FTL Advisers Ігор Коваль заявив, що в Туреччині завжди було 2-3 банки, які займалися російськими переказами в інші країни, але тепер виникли проблеми навіть із ними під час оплати в доларах, євро та юанях.
Варто зазначити, що це не вперше, коли турецькі банки припиняють роботу з Росією. Така ситуація була на початку року, коли банки низки "дружніх" країн, зокрема Туреччини, побоюючись вторинних санкцій США, обмежили роботу з російськими компаніями.
Незабаром поступово транзакції відновилися. Влітку ж проблеми з платежами через Туреччину повернулися.