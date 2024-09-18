У Туреччині банки почали масово блокувати платежі з росії до Європи

Зазначається, що вже не вперше, коли турецькі банки відмовляються працювати з рф.

Турецькі банки Туреччини почали масово відмовляти російським компаніям у проведенні платежів до ЄС та інших країн. Проблему не вирішує навіть надання всіх необхідних документів.

Про це пише російське видання "Ведомости".

У матеріалі ідеться, що європейські банки час від часу стали відмовлятися приймати оплату за товари для російського бізнесу через турецькі банки.

Водночас одне з джерел розповіло, що під час спроби провести оплату за товар через Туреччину постачальник із Болгарії попросив перевести гроші через "нормальну" країну.