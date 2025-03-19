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У Туреччині масштабні протести через затримання мера Стамбула

19 березня 2025, 16:23
У Туреччині масштабні протести через затримання мера Стамбула
Фото:hurriyet.com.tr
В країні обмежили доступ до соціальних мереж.

В Туреччині розпочались мітинги проти затримання головного політичного суперника президента Реджепа Таїпа Ердогана мера Стамбула Екрема Імамоглу. 

Про це повідомляє опозиційне видання Halk TV.

В країні вже обмежили доступ до соціальних мереж.

Прихильники места столиці збираються біля біля штаб-квартир головної опозиційної партії CHP по всій країні. 

Мер Стамбула Імамоглу є членом партії CHP, якого звинувачують у нібито корупції і пособництві терористичній групі. 

Також він начебто допомагав Робітничій партії Курдистану, яку уряд Туреччини вважають терористичною організацією. 

Відомо, що партія Імамоглу CHP збиралась оголосити його своїм кандидатом на наступні президентські вибори у Туреччині, а він вважається конкурентоспроможним президенту Туреччини Реджепу Ердогану, який керує країною вже більше 20 років. 

Наступні вибори призначені на 2028 рік, однак вони мають відбутися раніше, якщо Ердоган хоче знову балотуватися. 

В Стамбулі вже заборонили мітинги і протести на 4 дні.

 
Туреччинапротести

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