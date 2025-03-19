У Туреччині масштабні протести через затримання мера Стамбула

В країні обмежили доступ до соціальних мереж.

В Туреччині розпочались мітинги проти затримання головного політичного суперника президента Реджепа Таїпа Ердогана мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Про це повідомляє опозиційне видання Halk TV.

В країні вже обмежили доступ до соціальних мереж.

Прихильники места столиці збираються біля біля штаб-квартир головної опозиційної партії CHP по всій країні.

Мер Стамбула Імамоглу є членом партії CHP, якого звинувачують у нібито корупції і пособництві терористичній групі.

Також він начебто допомагав Робітничій партії Курдистану, яку уряд Туреччини вважають терористичною організацією.

Відомо, що партія Імамоглу CHP збиралась оголосити його своїм кандидатом на наступні президентські вибори у Туреччині, а він вважається конкурентоспроможним президенту Туреччини Реджепу Ердогану, який керує країною вже більше 20 років.

Наступні вибори призначені на 2028 рік, однак вони мають відбутися раніше, якщо Ердоган хоче знову балотуватися.

В Стамбулі вже заборонили мітинги і протести на 4 дні.