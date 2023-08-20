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У Туреччині можуть пройти переговори щодо відновлення "зернової угоди" – ЗМІ

20 серпня 2023, 16:57
У Туреччині можуть пройти переговори щодо відновлення
джерело lowcostavia
Туреччина далі намагається відродити механізм "зернового коридору", який довів свою ефективність транспортуванням на світові ринки майже 33 млн тонн українського зерна.

Анкара працює над пропозиціями для відновлення "зернової угоди". Переговори щодо цього питання можуть пройти у Стамбулі.

Про це повідомляє Sabah.

Анкара прагне якомога швидше відродити Чорноморську ініціативу замість альтернативних маршрутів. З наближенням нового посівного сезону Україні загрожує скорочення врожаю зернових, якщо не буде ознак відновлення ініціативи, кажуть у ЗМІ. Зі зменшенням кількості виробленого зерна очікується подальше зростання цін і збільшення ймовірності голоду в менш розвинених країнах.

Туреччина вважає, що альтернативи за межами зернового коридору не можуть бути достатніми для запобігання загрозі голоду з точки зору потужності. З іншого боку, це свідчить про те, що односторонні дії можуть ще більше посилити небезпеку.

Зазначається, що технічні переговори між Москвою та Києвом щодо активації коридору можуть відбутися в Стамбулі. З 33 мільйонів тонн зерна, які пішли на світові ринки за ініціативою, 40% пішли до Європи, 12% пішли до Африки і 5% — на Близький Схід. На столі також є пропозиції щодо більш справедливого розподілу зерна, що проходить через коридор, і надання пріоритету бідним країнам. Анкара бажає, щоб проблеми були вирішені і угода була продовжена на більш тривалий термін.

Туреччиназернова угодавійна в Україніросія окупанти

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