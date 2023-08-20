У Туреччині можуть пройти переговори щодо відновлення "зернової угоди" – ЗМІ
Анкара працює над пропозиціями для відновлення "зернової угоди". Переговори щодо цього питання можуть пройти у Стамбулі.
Про це повідомляє Sabah.
Анкара прагне якомога швидше відродити Чорноморську ініціативу замість альтернативних маршрутів. З наближенням нового посівного сезону Україні загрожує скорочення врожаю зернових, якщо не буде ознак відновлення ініціативи, кажуть у ЗМІ. Зі зменшенням кількості виробленого зерна очікується подальше зростання цін і збільшення ймовірності голоду в менш розвинених країнах.
Туреччина вважає, що альтернативи за межами зернового коридору не можуть бути достатніми для запобігання загрозі голоду з точки зору потужності. З іншого боку, це свідчить про те, що односторонні дії можуть ще більше посилити небезпеку.
Зазначається, що технічні переговори між Москвою та Києвом щодо активації коридору можуть відбутися в Стамбулі. З 33 мільйонів тонн зерна, які пішли на світові ринки за ініціативою, 40% пішли до Європи, 12% пішли до Африки і 5% — на Близький Схід. На столі також є пропозиції щодо більш справедливого розподілу зерна, що проходить через коридор, і надання пріоритету бідним країнам. Анкара бажає, щоб проблеми були вирішені і угода була продовжена на більш тривалий термін.