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У Туреччині натовп атакував військову базу США

05 листопада 2023, 15:57
У Туреччині натовп атакував військову базу США
джерело lowcostavia
Організатором протесту виявився фонд гуманітарної допомоги "Права і свободи людини".

Група протестувальників намагалась проникнути на авіабазу Сполучених Штатів Америки Інджирлік, яка розташована в місті Адана Туреччини.

Про це повідомляє турецьке видання NTV.

Фонд гуманітарної допомоги "Права і свободи людини" організував демонстрацію протесту перед авіабазою, де дислокуються 39-е командування крила ВПС США і 10-е командування танкової бази ВПС Туреччини.

Зокрема на заклик голови фонду гумдопомоги Бюлента Йилдирима до колони протестувальників приєднались й інші люди з усієї Туреччини.

Правоохоронцям довелось вжити заходи безпеки, перекривши вулиці й проспекти навколо бази.

Мітингувальникам дозволили провести протест у спеціально відведеному місці на бульварі Сезай Каракоч. Втім через деякий час колона наблизилась до авіабази, а частина групи спробувала проникнути на її територію.

Щоб розігнати групу, втрутилася поліція і спецназ, які застосували перцевий балончик і спецзасоби TOMA.

Туреччинаатакавійна в Україніросія окупантивійськова частина

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