У Туреччині оголосили про скасування комендантської години

Також знімуть обмеження на міжміські поїздки та на проїзд у міському громадському транспорті

У Туреччині з 1 липня скасують низку карантинних обмежень, які запровадили через пандемію коронавірусу - зокрема комендантську годину.

Таке анонсував президент країни Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє "Громадське" з посиланням на інформагентство Anadolu.

Комендантська година наразі діє з 22:00 до 05:00.

Крім того, також знімуть обмеження на міжміські поїздки та на проїзд у міському громадському транспорті. Державні підприємства повернуться до звичного режиму роботи.

Президент додав, що головною метою для країни залишається вакцинація та оголосив про намір завершити вакцинацію людей старше 18 років протягом декількох тижнів.

Водночас у Туреччині й надалі діють обмеження часу роботи розважальних закладів та масковий режим.

Зазначимо, що такий карантин не стосується туристичного сектору. В готелях та курортах Туреччини комендантську годину не вводили.

Нагадаємо, що з 29 квітня у Туреччині діяв жорсткий локдаун.