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ПОЛІТИКА

У Туреччині представили новий комплекс ППО

24 липня 2023, 10:41
У Туреччині представили новий комплекс ППО
Фото: unian.ua
Відомо, що новинка створена на броньованій платформі з колісною шасі формулою 8x8. У набір озброєння входитиме 35-мм автоматична гармата, яка може стріляти кількома пострілами. Також в арсеналі комплексу чотири ракети малої дальності.

Турецька компанія ASELSAN представила новий комплекс протиповітряної та протиракетної оборони GURZ у рамках Міжнародної виставки оборонної промисловості IDEF'23.

Про це повідомляє SavunmaSanayiST.

Відомо, що новинка створена на броньованій платформі з колісною шасі формулою 8x8. У набір озброєння входитиме 35-мм автоматична гармата, яка може стріляти кількома пострілами. Також в арсеналі комплексу чотири ракети малої дальності.

Передбачається також, що цей комплекс має входити радар управління вогнем, канал передачі і кілька оптико-електронних станцій. Інші характеристики цього комплексу поки що не розкриваються.

Однією з особливостей турецького комплексу GURZ є адаптація для стрільби по цілях на малих висотах із використанням ракет класу "повітря-повітря", створених під F-16. Турецькі ЗМІ зазначають, що новий комплекс за концепцією повторює російський "Панцир", але з покращеними характеристиками.

Панцир" - це сімейство російських самохідних зенітних ракетно-гарматних комплексів наземного та морського базування. Він призначений для ближнього прикриття цивільних та військових об'єктів від засобів повітряного нападу. Роботи зі створення комплексу було завершено у 1994 році. У 2015 році прийнято на озброєння новий комплекс "Панцир-С2" з покращеними характеристиками. У його арсеналі – ракети дальністю до 18 км та пара спарених 30-мм зенітних гармат.

Туреччина останніми роками суттєво оновлює свої збройні сили. Це стосується і наземної техніки та авіації. Зокрема, країна у жовтні 2021 року відправила США запит на купівлю 40 нових літаків F-16 на суму 20 млрд. доларів.

І турецькі офіційні особи, і адміністрація Байдена відкинули будь-які припущення про те, що схвалення Анкарою вступу Швеції до НАТО якось пов'язане з продажем F-16 протягом кількох місяців переговорів щодо подолання турецького спротиву.

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