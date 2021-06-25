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У Туреччині прокладають Стамбульський канал, що розвантажить Босфор

Перед церемонією запуску проєкту канал "Стамбул" роботи на місцях тривають повним ходом. Фундамент мосту Сазлидере, який буде одним із 6 мостів через канал Стамбул, буде закладений 26 червня
У Туреччині розпочали прокладати канал "Стамбул", який проходитиме паралельно Босфору.
У Туреччині прокладають Стамбульський канал, що розвантажить Босфор Фото: АА, Hurriyet
Роботи стартували на ділянці будівництва одного з шести мостів, які з’єднають дві сторони каналу, повідомляє видання Hürriyet.
 
У суботу, 26 червня, також відбудуться урочистості із закладання мосту за участю президента Туреччини.
 

Фото: АА, Hurriyet
 
"Перед церемонією запуску проєкту канал "Стамбул" роботи на місцях тривають повним ходом. Фундамент мосту Сазлидере, який буде одним із 6 мостів через канал Стамбул, буде закладений 26 червня", - повідомляє видання.
 
Конструкція мосту, фундамент якого буде закладено 26 червня, матиме довжину 1618 метрів, включаючи основний проліт довжиною 440 метрів, два бічні прольоти по 210 метрів, а також під’їзну частину. Ширина мосту становитиме 46 метрів, мостові вежі будуть заввишки 196 метрів.
 
Як повідомлялося, Стамбульський канал з'єднає Чорне море з Мармуровим морем, він буде прокладений на європейській частині Стамбула. Мета прокладання каналу – зменшення навантаження на Босфор. Турецьке керівництво має намір закінчити будівництво каналу "Стамбул" в 2023 році та приурочити його до 100-річного ювілею з часу заснування Турецької Республіки.
 
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25 06 2021 12:36
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