НОВИНИВ Ізмірі, що на заході Туреччини, розробили тест, який за три години визначає британський, південноафриканський та бразилійський штами COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині розробили тест, який визначає штами COVID-19
Послідовності генів коронавірусу аналізуються за допомогою діагностичного набору, на основі спеціального програмного забезпечення. Оцінка результатів ПЛР-тесту, дає зрозуміти, чи є проба, відібрана у пацієнта, південноафриканським, бразильським, британським штамом чи початковим варіантом
ПЛР тест
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Milliyet.
"Послідовності генів коронавірусу аналізуються за допомогою діагностичного набору, на основі спеціального програмного забезпечення. Оцінка результатів ПЛР-тесту, дає зрозуміти, чи є проба, відібрана у пацієнта, південноафриканським, бразильським, британським штамом чи початковим варіантом", - розповів доцент Ізмірського економічного університету, заступник завідувача кафедри біомедичної інженерії, Осман Долуса.
Для отримання результату потрібно три години. Штами коронавірусу були успішно виявлені протягом першого експерименту, який тривав минулого місяця.
За минулу добу в Туреччині було виявлено 24,7 тисяч нових випадків інфікування. 347 людей померли, 35,4 тисячі одужали. Станом на ранок сьогодні в країні вакциновано повністю 9,5 млн, ще 14 млн отримали першу дозу вакцини.
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04 05 2021 12:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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