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У Туреччині стались нові землетруси в зоні попереднього лиха

20 лютого 2023, 20:55
У Туреччині стались нові землетруси в зоні попереднього лиха
Землетрус відчувався також в прилеглих провінціях, він стався на глибині 16,7 кілометра.

Землетрус магнітудою 6,4 стався у Туреччині неподалік від сирійського кордону у районі, який постраждав від надпотужних землетрусів на початку лютого. 

Про це повідомило Управління з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), пише Anadolu.

Землетрус стався у районі Дефне турецької провінції Хатай о 20:04 за місцевим часом, його магнітуда 6,4 бала за шкалою Рихтера.

Землетрус відчувався також в прилеглих провінціях, він стався на глибині 16,7 кілометра.

Через три хвилини, о 20:07 за місцевим часом у турецькій провінції Хатай стався інший землетрус магнітудою 5,8 з епіцентром у районі Самандаг.

Очевидці агентства Reuters повідомили про сильний землетрус і подальші пошкодження будівель у центрі Антак’ї - районі, який два тижні тому постраждав від двох потужних землетрусів, спричинивши десятки тисяч смертей і зруйнувавши будівлі та інфраструктуру.

Інші очевидці розповіли, що після землетрусу турецькі рятувальні команди бігали по місту, перевіряючи, чи не постраждали люди.

Підтверджена кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині на початку лютого досягла 41020 осіб, останні цифри із Сирії - понад 5 800 загиблих.

Туреччиназемлетрус

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