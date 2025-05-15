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У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,2 бала

15 травня 2025, 17:05
У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,2 бала
Землетрус відчувався також у сусідніх провінціях, зокрема, в Анкарі.
15 травня, в районі Кулу провінції Конья (Туреччина) стався землетрус магнітудою 5,2 бала. 
 
Про це повідомляє Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD), передає TRT Haber.
 
Згідно з інформацією AFAD, поштовхи були зафіксовані о 15:46 за місцевим часом на глибині 18,73 км. Землетрус відчувався також у сусідніх провінціях, зокрема, в Анкарі.
 
Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що на цей момент не зафіксовано жодних негативних наслідків

 

Туреччиназемлетрусвійна в Україніросія окупанти

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