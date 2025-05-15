У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,2 бала

15 травня, в районі Кулу провінції Конья (Туреччина) стався землетрус магнітудою 5,2 бала.

Згідно з інформацією AFAD, поштовхи були зафіксовані о 15:46 за місцевим часом на глибині 18,73 км. Землетрус відчувався також у сусідніх провінціях, зокрема, в Анкарі.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що на цей момент не зафіксовано жодних негативних наслідків