ПОЛІТИКА НОВИНИТуреччина не погодилася передати РФ свої технології по виробництву безпілотників "Байрактар", а також заявляє, що зараз це питання не стоїть на порядку денному.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині відповіли, що не планують робити "Байрактари" спільно із РФ
Не можу сказати, що це можливо. Немає нічого, що потрапило б до нашого порядку денного і почало працювати
Фото: Прямий
Про це заявив президент управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір, передає iPress.ua з посиланням на Hurriyet Ankara.
"Не можу сказати, що це можливо. Немає нічого, що потрапило б до нашого порядку денного і почало працювати", – сказав він.
Тим часом Демір зазначив, що такий процес "формується в рамках політики Турецької Республіки". Він додав – "працюємо над технічною стороною питання".
Експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич переконаний, що Туреччині невигідно продавати країні-агресорці Росії "байрактари" чи дозволяти їх виробляти
"Путін може просити побудувати завод "Байрактар" у Росії, але для Ердогана це невигідно. Туреччині не потрібно навіть для реклами власного військово-промислового комплексу або продавати, або створити виробництво "байрактарів" у Росії. Адже РФ може загрожувати цими БПЛА у Вірменії Азербайджану, використовувати їх проти України - а логічніше продавати зброю якомусь одному учаснику конфлікту. Або ж Росія може використати "байрактари" в Сирії, де є конкретна загроза турецьким військовим", - зазначив Тишкевич.
Експерт додав, що Туреччина діє у власних інтересах.
"Туреччина не займає ні проукраїнську, ні проросійську позицію. Туреччина спробує відбудувати себе як регіональну супердержаву. Відповідно турки з одного боку стоятимуть поза конфліктом, з іншого - будуть залучені на базі власних інтересів. Тож Путін може просити що завгодно, але виробництво "байрактарів" у Росії та їх продаж малоймовірні", - зауважив Ігар Тишкевич.
Нагадаємо, що 26 липня стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Путін "проявляв інтерес" до будівництва заводу Bayraktar у Росії.
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29 07 2022 17:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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