У Туреччині відповіли, що не планують робити "Байрактари" спільно із РФ

Не можу сказати, що це можливо. Немає нічого, що потрапило б до нашого порядку денного і почало працювати

Туреччина не погодилася передати РФ свої технології по виробництву безпілотників "Байрактар", а також заявляє, що зараз це питання не стоїть на порядку денному.

Про це заявив президент управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір, передає iPress.ua з посиланням на Hurriyet Ankara.

"Не можу сказати, що це можливо. Немає нічого, що потрапило б до нашого порядку денного і почало працювати", – сказав він.

Тим часом Демір зазначив, що такий процес "формується в рамках політики Турецької Республіки". Він додав – "працюємо над технічною стороною питання".

Експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич переконаний, що Туреччині невигідно продавати країні-агресорці Росії "байрактари" чи дозволяти їх виробляти