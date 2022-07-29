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У Туреччині відповіли, що не планують робити "Байрактари" спільно із РФ

Не можу сказати, що це можливо. Немає нічого, що потрапило б до нашого порядку денного і почало працювати
Туреччина не погодилася передати РФ свої технології по виробництву безпілотників "Байрактар", а також заявляє, що зараз це питання не стоїть на порядку денному.
У Туреччині відповіли, що не планують робити "Байрактари" спільно із РФ Фото: Прямий
Про це заявив президент управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір, передає  iPress.ua з посиланням на Hurriyet Ankara.
 
"Не можу сказати, що це можливо. Немає нічого, що потрапило б до нашого порядку денного і почало працювати", – сказав він.
 
Тим часом Демір зазначив, що такий процес "формується в рамках політики Турецької Республіки". Він додав – "працюємо над технічною стороною питання".
 
Експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич переконаний, що Туреччині невигідно продавати країні-агресорці Росії "байрактари" чи дозволяти їх виробляти
 
"Путін може просити побудувати завод "Байрактар" у Росії, але для Ердогана це невигідно. Туреччині не потрібно навіть для реклами власного військово-промислового комплексу або продавати, або створити виробництво "байрактарів" у Росії. Адже РФ може загрожувати цими БПЛА у Вірменії Азербайджану, використовувати їх проти України - а логічніше продавати зброю якомусь одному учаснику конфлікту. Або ж Росія може використати "байрактари" в Сирії, де є конкретна загроза турецьким військовим", - зазначив Тишкевич.
 
Експерт додав, що Туреччина діє у власних інтересах.
 
"Туреччина не займає ні проукраїнську, ні проросійську позицію. Туреччина спробує відбудувати себе як регіональну супердержаву. Відповідно турки з одного боку стоятимуть поза конфліктом, з іншого - будуть залучені на базі власних інтересів. Тож Путін може просити що завгодно, але виробництво "байрактарів" у Росії та їх продаж малоймовірні", - зауважив Ігар Тишкевич.
 
Нагадаємо, що 26 липня стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Путін "проявляв інтерес" до будівництва заводу Bayraktar у Росії.
 
 
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29 07 2022 17:21
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