CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Туреччині вводиться комендантська година на вихідних у зв'язку з коронавірусом COVID-19 до завершення Рамадану.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині вводять комендантську годину на вихідних
Обмеження діятимуть до закінчення Рамадану
Фото: hurriyet.com.tr
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає Aljazeera, передає РБК - Україна.
Як зазначив президент Туреччини, обмеження вступають в силу вже в цю п'ятницю на період з 1 по 3 травня включно.
Також Ердоган заявив, що найближчим часом буде представлений план пом'якшення карантинних обмежень в Туреччині.
За останніми даними турецького Міністерства охорони здоров'я, в країні коронавірусом заразилися понад 112 осіб, з них 2131 за останню добу. Померли 29 тисяч пацієнтів, 4650 - одужали.
Нагадаємо, що у світі зафіксували 3 млн 066 тисяч 417 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 923 448, а померли — 211 663 людей.
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