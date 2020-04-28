У Туреччині вводять комендантську годину на вихідних

В Туреччині вводиться комендантська година на вихідних у зв'язку з коронавірусом COVID-19 до завершення Рамадану.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає Aljazeera, передає РБК - Україна.

Як зазначив президент Туреччини, обмеження вступають в силу вже в цю п'ятницю на період з 1 по 3 травня включно.

Також Ердоган заявив, що найближчим часом буде представлений план пом'якшення карантинних обмежень в Туреччині.

За останніми даними турецького Міністерства охорони здоров'я, в країні коронавірусом заразилися понад 112 осіб, з них 2131 за останню добу. Померли 29 тисяч пацієнтів, 4650 - одужали.

Нагадаємо, що у світі зафіксували 3 млн 066 тисяч 417 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 923 448, а померли — 211 663 людей.