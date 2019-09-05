У Туреччині з моря виловили понад півтори тонни марихуани

У Туреччині, неподалік від курортного містечка Айвалик, жандармерія і берегова охорона дістали з води 1551 кг марихуани.

За даними правоохоронці, запаковану в вакуумні пакети марихуану, переправляли дерев’яним човном шестеро людей. Однак через перевантаження човен затонув. Про це інформує "Громадське".

Про підозрілі пакети у морі правоохоронців повідомили місцеві жителі.

Шістьох осіб, які переправляли вантаж, затримали, п’ятеро з них під арештом.