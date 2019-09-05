Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Туреччині з моря виловили понад півтори тонни марихуани

Через перевантаження човен затонув
У Туреччині, неподалік від курортного містечка Айвалик, жандармерія і берегова охорона дістали з води 1551 кг марихуани.
У Туреччині з моря виловили понад півтори тонни марихуани Фото:Milliyet

За даними правоохоронці, запаковану в вакуумні пакети марихуану, переправляли дерев’яним човном шестеро людей. Однак через перевантаження човен затонув. Про це інформує "Громадське".

Про підозрілі пакети у морі правоохоронців повідомили місцеві жителі.

Шістьох осіб, які переправляли вантаж, затримали, п’ятеро з них під арештом.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 05 2019 16:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.