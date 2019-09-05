CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Туреччині, неподалік від курортного містечка Айвалик, жандармерія і берегова охорона дістали з води 1551 кг марихуани.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині з моря виловили понад півтори тонни марихуани
Через перевантаження човен затонув
Фото:Milliyet
За даними правоохоронці, запаковану в вакуумні пакети марихуану, переправляли дерев’яним човном шестеро людей. Однак через перевантаження човен затонув. Про це інформує "Громадське".
Про підозрілі пакети у морі правоохоронців повідомили місцеві жителі.
Шістьох осіб, які переправляли вантаж, затримали, п’ятеро з них під арештом.
Читайте також: Поліція викрила велике наркоугрупування: 32 затриманих
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 05 2019 16:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Вінницю затопило: Наслідки негоди: ФОТО, ВІДЕО
- ФОТО "Обливаний" понеділок у Львові. "Дісталось" і меру Садовому, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнесВідома сімейна пара вже давно мріяла про власний заклад
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мовуПояснюємо чому та чим важливий законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної"