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У Туреччині заарештували кошти "Росатому" на будівництво АЕС

08 липня 2024, 10:09
У Туреччині заарештували кошти
https://tass.ru/ekonomika/21298655
Санкції союзників України змушують Туреччину доєднатися і заблокувати гроші, які йдуть на будівництво АЕС "Аккую".

Гроші, які російський "Росатом" перераховує до Туреччини на будівництво АЕС "Аккую" – найбільшого російсько-турецького інвестпроєкту – потрапили під арешт.

Про це повідомив в інтерв'ю росЗМІ голова держкорпорації Олексій Ліхачов.

"Система взаєморозрахунків під ударом. Вони заарештовують гроші", – поскаржився Ліхачов.
 
За словами російського керівника, за арешт коштів відповідальні "американці", які нібито «ходять між юридичними особами та банками», які працюють із "Росатомом".
 
Реалізації проєкту АЕС у Туреччині, який оцінюється у $25 млрд і повністю оплачується росією, заважають санкції, визнав Лихачов. Хоча сам "Росатом" не перебуває під західними обмежувальними заходами, до санкійнних списків включено кілька його дочірніх структур. Серед них – АТ "Атомбуд", яке розробляє технології монтажу ядерних установок, та ВПО "Точмаш", що виробляє центрифуги для збагачення урану.
 
Нагадаємо, міжурядову угоду Туреччини та росії щодо будівництва та експлуатації АЕС "Аккую" було підписано ще у 2010 році. Минулого року відбулося урочисте відкриття першого та чотирьох енергоблоків станції, проєктна потужність якої має забезпечити 10% потреб Туреччини в електроенергії. Фізичний запуск АЕС заплановано на поточний рік.
 
Слідом за "Аккую" влада Туреччини планує побудувати ще три АЕС, а також розглядає закупівлю невеликих модульних реакторів. Але на цей раз, за даними Reuters, турецьке Міненерго веде переговори з американськими підрядниками, а також компаніями з Китаю та Південної Кореї.

 

АЕСТуреччинавійна в Україніросія окупанти

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