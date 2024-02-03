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У Туреччині заарештували сімох осіб за підозрою у стеженні за членами Хамасу

03 лютого 2024, 19:15
У Туреччині заарештували сімох осіб за підозрою у стеженні за членами Хамасу
Фото: gettyimages.com
Вони нібито передавали інформацію ізраїльській розвідці “Моссад”.

Турецькі сили безпеки заарештували сімох осіб за підозрою у передачі інформації ізраїльській розвідці “Моссад”.

Про це пише BBC з посиланням на чиновників.

Арешти відбулися після спільного рейду поліції та представників національної розвідки (MIT) у Стамбулі та західному місті Ізмір. “Моссад” нібито використовував приватних детективів для моніторингу, фотографування та відстеження членів Хамасу.

Місяць тому у політичному та військовому шпигунстві на користь Єрусалима звинуватили 34 осіб − палестинців і громадян Сирії, які мешкають в Туреччині.

арештвійна в Україніросія окупантимоссад

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