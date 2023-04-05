У Туреччині заговорили про відновлення переговорів між Україною та росією

У Анкарі бачать підготовку до наступу, але вважають, шо краще все вирішити за столом переговорів.

Туреччина прагне, щоб російська агресія проти України завершилась якомога швидше. У Анкарі хочуть, щоб Україна та росія якомога швидше повернулись за стіл переговорів.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Anadolu.

Він заявив, що влада Туреччини бачить, як сторони протистояння готуються до серйозного наступу найближчим часом, однак Україна та росія повинні сісти за стіл переговорів та мирно врегулювати всі суперечки.

"Ми також стурбовані цим, і ми продовжуватимемо наші зусилля для досягнення міцного миру, забезпечуючи кордон і територіальну цілісність України на якнайшвидше сісти за стіл переговорів", - сказав Чавушоглу.