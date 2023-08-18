У Туреччині закладено другий корабель для ВМС України

Роботи відбуваються відповідно графіків та укладених договорів.

У Туреччині відбулася церемонія закладки ще одного корабля типу ADA для Військово-Морських Сил Збройних сил України.

Про це заявила пресслужба ВМС.

"У Туреччині за участі начальника штабу Військово-Морських Сил ЗС України віцеадмірал Андрія Тарасова у складі делегації Міністерства оборони України на чолі із заступником міністра оборони України Володимиром Гавриловим відбулась церемонія закладки другого корабля класу "корвет" для потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже другий корвет, який Туреччина будуватиму для України у межах існуючих домовленостей.