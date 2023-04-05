У Туреччині затонуло судно, що прямувало до України. Є жертви
Корабель почав тонути у ніч проти 5 квітня і о 03:47 подав загальний екстрений сигнал лиха на всі судна в районі, повідомили в управлінні берегової охорони. Після отримання цього сигналу до місця події вирушив корвет, сім човнів, два вертольоти та літак зі складу берегової охорони.
Повідомляється, що внаслідок інциденту загинули троє людей, що троє осіб отримали поранення. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, однак на роботу рятувальників негативно впливає шторм на морі.
Загалом на судні на момент катастрофи перебували 14 людей. Наразі їх всіх встановлено поіменно.