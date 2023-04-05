У Туреччині затонуло судно, що прямувало до України. Є жертви

Біля берегів Анталії 5 квітня затонуло комерційне судно Joe 2 під іноземним прапором, що прямувало до порту в Україні.

Там уточнили, що йдеться про комерційне судно під прапором Гвінеї-Бісеу. Воно прямувало з Іскендеруна до Ізмаїльського порту України. У губернаторстві Анталії вказали, що корабель затонув біля берегів району Кумлуджа.

Корабель почав тонути у ніч проти 5 квітня і о 03:47 подав загальний екстрений сигнал лиха на всі судна в районі, повідомили в управлінні берегової охорони. Після отримання цього сигналу до місця події вирушив корвет, сім човнів, два вертольоти та літак зі складу берегової охорони.

Повідомляється, що внаслідок інциденту загинули троє людей, що троє осіб отримали поранення. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, однак на роботу рятувальників негативно впливає шторм на морі.

Загалом на судні на момент катастрофи перебували 14 людей. Наразі їх всіх встановлено поіменно.