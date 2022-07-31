У Туреччині завершили технічну підготовку до руху "зерновими коридорами"
Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини
Зокрема, зазначається, що міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар обговорив підготовку до роботи "зернових коридорів" із міністром оборони України Олексієм Резніковим та міністром інфраструктури Олександром Кубраковим.
"Відбувся обмін думками щодо останньої ситуації довкола діяльності Спільного координаційного центру в Стамбулі з підготовки відвантаження зерна. Міністри зазначили, що технічні роботи завершено, і після вирішення адміністративних питань планується розпочати відправку якомога швидше", - йдеться в повідомленні міністерства.
Окрім того, було відзначено, що робота співробітників Спільного координаційного центру у Стамбулі відбувається злагоджено.
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