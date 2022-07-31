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У Туреччині завершили технічну підготовку до руху "зерновими коридорами"

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар обговорив підготовку до роботи "зернових коридорів" із міністром оборони України Олексієм Резніковим та міністром інфраструктури Олександром Кубраковим
Технічні роботи з підготовки відкриття "зернових коридорів" із України завершені, після узгодження адміністративних питань відправка почнеться щонайшвидше.
У Туреччині завершили технічну підготовку до руху "зерновими коридорами" Фото: au.ibtimes.com

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини

Зокрема, зазначається, що міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар обговорив підготовку до роботи "зернових коридорів" із міністром оборони України Олексієм Резніковим та міністром інфраструктури Олександром Кубраковим.

"Відбувся обмін думками щодо останньої ситуації довкола діяльності Спільного координаційного центру в Стамбулі з підготовки відвантаження зерна. Міністри зазначили, що технічні роботи завершено, і після вирішення адміністративних питань планується розпочати відправку якомога швидше", - йдеться в повідомленні міністерства.

Окрім того, було відзначено, що робота співробітників Спільного координаційного центру у Стамбулі відбувається злагоджено.

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31 07 2022 12:19
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