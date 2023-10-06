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У Туреччині заявили, що вибух біля берегів Румунії таки був – Reuters

06 жовтня 2023, 21:55
У Туреччині заявили, що вибух біля берегів Румунії таки був – Reuters
морська міна Одещина
Капітан судна окремо зазначив: хоча причина вибуху біля судна не з'ясована, вибух, як видається, був спричинений донною міною в Чорному морі.

Турецьке Управління з питань мореплавства 6 жовтня підтвердило факт вибуху біля суховантажа під турецьким прапором, який ішов в Ізмаїл. Інцидент стався неподалік узбережжя Румунії.

Про це відомство повідомило в коментарі Reuters.

Турецьке управління мореплавства повідомило, що в четвер за 15-20 метрів позаду судна Kafkametler, яке проходило біля узбережжя Румунії, стався вибух. Судно продовжило рух до місця призначення, щоб доставити свій вантаж після перевірок. У відомстві додали: доказів, що вибух спричинила міна, немає.

Компанія Kafkametler Maritime – оператор суховантажу – повідомила Reuters, що воно продовжило рух до Ізмаїла, його екіпаж у безпеці, а судно не потребує технічного обслуговування. 

вибухТуреччинаРумуніявійна в Україніросія окупанти

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