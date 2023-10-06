У Туреччині заявили, що вибух біля берегів Румунії таки був – Reuters
Турецьке Управління з питань мореплавства 6 жовтня підтвердило факт вибуху біля суховантажа під турецьким прапором, який ішов в Ізмаїл. Інцидент стався неподалік узбережжя Румунії.
Про це відомство повідомило в коментарі Reuters.
Турецьке управління мореплавства повідомило, що в четвер за 15-20 метрів позаду судна Kafkametler, яке проходило біля узбережжя Румунії, стався вибух. Судно продовжило рух до місця призначення, щоб доставити свій вантаж після перевірок. У відомстві додали: доказів, що вибух спричинила міна, немає.
Компанія Kafkametler Maritime – оператор суховантажу – повідомила Reuters, що воно продовжило рух до Ізмаїла, його екіпаж у безпеці, а судно не потребує технічного обслуговування.