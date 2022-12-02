У турецькому порту стався вибух – ЗМІ

2 грудня з невідомих причин стався вибух у нафтовій цистерні в районі турецького порту Самсун. У небо здійнявся стовп чорного диму.

Про це повідомляє CNN Türk.

"Вибух стався близько 11:15 (10:15 за київським часом) через нагрівання в одному з паливних резервуарів, де зберігаються відпрацьовані масла з суден в порту Самсун, пожежа була ліквідована пожежною командою за короткий час, жертв і постраждалих немає", – заявила пресслужба губернатора міста.

Для встановлення причини пожежі розпочато розслідування.

Нагадаємо, нещодавно у Стамбулі стався теракт на популярній пішохідній центральній вулиці та було підірвано автомобіль в історичному центрі.