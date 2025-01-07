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У Тибеті стався потужний землетрус: є багато загиблих та поранених

07 січня 2025, 10:57
У Тибеті стався потужний землетрус: є багато загиблих та поранених
Загинуло 53 людини, постраждало – 62.
У південно-західному регіоні Тибету в місті Сігазе (КНР) 7 січня о 9.05 за пекінським часом стався землетрус магнітудою 6,8. 
 
Про це інформує агентство Xinhua. 
 
В епіцентрі землетрусу опинився повіт Тінгрі, там пошкоджено понад 1 тис. будинків. За повідомленням агентства, цей регіон є малонаселеним, у радіусі 20 км розташовані приблизно 27 сіл, у яких проживає приблизно 7 тис. людей.  
 
Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав офіційних осіб докласти всіх зусиль для пошуку й порятунку тих, хто вижив, мінімізувати жертви, належно розмістити постраждалих жителів, гарантувати їм безпеку й забезпечити їх теплом під час зимових холодів.
 
CNN пише, що, за даними геологічного товариства США (USGS), магнітуда землетрусу сягала 7,1, його супроводжувало кілька підземних поштовхів, які також були відчутними в сусідньому Непалі й частині Північної Індії. 
 
Також, посилаючись на державні китайські ЗМІ, CNN зазначає, що в пошукових роботах беруть участь рятувальні групи, включно з військово-повітряними силами Китаю. Три села лишилися без телефонного зв’язку.
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