У Тибеті стався потужний землетрус: є багато загиблих та поранених

Загинуло 53 людини, постраждало – 62.

У південно-західному регіоні Тибету в місті Сігазе (КНР) 7 січня о 9.05 за пекінським часом стався землетрус магнітудою 6,8.

Про це інформує агентство Xinhua.

В епіцентрі землетрусу опинився повіт Тінгрі, там пошкоджено понад 1 тис. будинків. За повідомленням агентства, цей регіон є малонаселеним, у радіусі 20 км розташовані приблизно 27 сіл, у яких проживає приблизно 7 тис. людей.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав офіційних осіб докласти всіх зусиль для пошуку й порятунку тих, хто вижив, мінімізувати жертви, належно розмістити постраждалих жителів, гарантувати їм безпеку й забезпечити їх теплом під час зимових холодів.

CNN пише , що, за даними геологічного товариства США (USGS), магнітуда землетрусу сягала 7,1, його супроводжувало кілька підземних поштовхів, які також були відчутними в сусідньому Непалі й частині Північної Індії.

Також, посилаючись на державні китайські ЗМІ, CNN зазначає, що в пошукових роботах беруть участь рятувальні групи, включно з військово-повітряними силами Китаю. Три села лишилися без телефонного зв’язку.