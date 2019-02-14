У Тихому океані знайшли американський авіаносець, що брав участь у Другій світовій
На авіаносці також були літаки, що знаходилися на палубі в той момент, як корабель пішов під воду, повідомляє BBC.
"Хорнет" знайшло дослідницьке судно співзасновника Microsoft Пола Аллена "Петрел" - це був його перший похід у 2019 році.Глибоководний безпілотник дозволив передати фото корабля, і, як зазначає BBC, судно непогано збереглося.
Фото: DOUGLAS CURRAN/AFP/GETTY IMAGES
Авіаносець "Хорнет" відомий своїми двома походами - "рейдом Дулітла" та участю у битві за Мідвей. "Рейд Дулітла" відбувся 18 квітня 1942 року - з палуби корабля тоді злетіли 16 середніх бомбардувальників В-25, які вразили кілька цілей на території Японії.
А у квітні 1942 "Хорнет" разом ще з двома авіаносцями брали участь у битві за Мідвей. У цій битві американці змогли переломити хід війни, потопивши чотири японських авіаносці, вказує BBC.
Наприкінці вересня 1942 року у "Хорнет" потрапили дві японські торпеди та чотири бомби - корабель почав горіти. Після того, як вдалося загасити пожежу, авіаносець почав відходити на буксирі (дорогою його ще кілька разів атакували).
Американці забрали екіпаж з корабля та вирішили його затопити. По ньому випустили 16 торпед (9 з яких потрапили в ціль), утім "Хорнет" не пішов на дно. Судно затонуло лише після того, як японські кораблі, що підійшли ближче, випустили по ньому ще шість торпед.
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