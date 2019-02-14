У Тихому океані знайшли американський авіаносець, що брав участь у Другій світовій

У Тихому океані, поблизу Соломонових островів, знайшли залишки американського авіаносця "Хорнет", який брав участь у Другій світовій війні.

На авіаносці також були літаки, що знаходилися на палубі в той момент, як корабель пішов під воду, повідомляє BBC.

"Хорнет" знайшло дослідницьке судно співзасновника Microsoft Пола Аллена "Петрел" - це був його перший похід у 2019 році.Глибоководний безпілотник дозволив передати фото корабля, і, як зазначає BBC, судно непогано збереглося.



Фото: DOUGLAS CURRAN/AFP/GETTY IMAGES

Авіаносець "Хорнет" відомий своїми двома походами - "рейдом Дулітла" та участю у битві за Мідвей. "Рейд Дулітла" відбувся 18 квітня 1942 року - з палуби корабля тоді злетіли 16 середніх бомбардувальників В-25, які вразили кілька цілей на території Японії.

А у квітні 1942 "Хорнет" разом ще з двома авіаносцями брали участь у битві за Мідвей. У цій битві американці змогли переломити хід війни, потопивши чотири японських авіаносці, вказує BBC.

Наприкінці вересня 1942 року у "Хорнет" потрапили дві японські торпеди та чотири бомби - корабель почав горіти. Після того, як вдалося загасити пожежу, авіаносець почав відходити на буксирі (дорогою його ще кілька разів атакували).

Американці забрали екіпаж з корабля та вирішили його затопити. По ньому випустили 16 торпед (9 з яких потрапили в ціль), утім "Хорнет" не пішов на дно. Судно затонуло лише після того, як японські кораблі, що підійшли ближче, випустили по ньому ще шість торпед.