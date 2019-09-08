У Укроборонпромі планують модернізувати патрульні катери Island, які передали США
Модернізація катерів буде спрямована на максимальне підвищення бойової ефективності. Фахівці підприємства вже отримали необхідну документацію на катери, яка дозволяє здійснити модернізацію, повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".
Згідно з інформацією, модернізацію здійснюватиме Миколаївський суднобудівний завод. Остаточний варіант модернізації буде прийнято після того, як ВМС України отримає широкий практичний досвід застосування Island.
27 вересня 2018 року в американському Балтиморі відбулася церемоніяпередачі Україні перших двох патрульних катерів типу Island.
Раніше у Міноборони України заявили, що морська база на Азовському морі буде пріоритетом для ВМС у 2019 році.
Нагадаємо, що у РНБО планують створити координаційний центр, який буде реформувати "Укроборонпром".
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