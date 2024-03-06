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У Варшаві польські фермери влаштували масштабний протест

06 березня 2024, 15:35
У Варшаві польські фермери влаштували масштабний протест
Фото: з вільних джерел
У столиці Польщі палили шини і принесли під канцелярію прем’єра труну.

Сьогодні, 6 березня, польські фермери влаштували масштабну акцію протесту у столиці країни Варшаві, вимагаючи скасувати Зелену угоду та обмежити поставки продовольства з України. 

Про це пише "Європейська правда" з повідомленням на Polsat News.  

Зазначається, що фермери розпочали акцію об 11:00 перед офісом прем'єр-міністра. Це спричинило ускладнення руху транспорту по всьому місту.  

За даними ЗМІ, фермерам не дозволили в'їхати до Варшави з тракторами – були встановлені загородження і шипи, щоб перешкодити їм в'їхати в столицю. На деяких під’їздах до столиці Польщі утворилися трьохкілометрові затори. Деякі із національних доріг перекриті.

До початку акції також повідомляли про інциденти, пов'язані з масовою присутністю фермерів у столиці. Зокрема, протестувальники підпалили шини перед будівлею канцелярії прем'єр-міністра. Туди ж принесли труну, яка символізувала польське сільське господарство.

Як йдеться у матеріалі, фермери несуть антиукраїнські плакати.

"Ми тут, щоб розповісти прем'єр-міністру про те, що нам болить, про що він повинен знати. Зелений курс, все, що з ним пов'язано, і захист польських кордонів від напливу неконтрольованих продуктів з України, росії та білорусі. Це те, що нам болить. Цей Зелений курс – це кінець для нас усіх. Якщо уряд не захистить нас, ми пропадемо. Польща зникне. Ми всі об'єднані разом. В єдності – сила, ми не дозволимо розділити фермерів", – сказав один з лідерів протесту під час свого виступу, повідомило видання.

Після виступів демонстранти попрямували до будівлі Сейму – фермери вимагатимуть, щоб до них вийшов спікер Шимон Головня.

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