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ПОЛІТИКА

У Варшаві пройшла акція протесту проти міграційної політики уряду

19 липня 2025, 20:03
У Варшаві пройшла акція протесту проти міграційної політики уряду
Фото: з вільних джерел
Протестувальники вигукували антиурядові гасла, критикуючи політику прем’єр-міністра Дональда Туска, особливо в контексті його курсу щодо імміграції.

У суботу, 19 липня, в центрі Варшави відбулася масштабна та напружена акція протесту проти прийняття мігрантів у Польщі.

Про це повідомляє RMF24.

Демонстрація стартувала біля Палацу культури і науки, де зібралося чимало учасників, зокрема велика група футбольних уболівальників варшавського клубу "Легія". Протестувальники вигукували антиурядові гасла, критикуючи політику прем’єр-міністра Дональда Туска, особливо в контексті його курсу щодо імміграції.

Паралельно неподалік проходила контрдемонстрація, організована об’єднанням "Об'єднані проти расизму", учасники якої виступали проти антиіммігрантської риторики. Напруга зросла, коли активісти з обох сторін почали наближатися одне до одного, що спричинило словесні сутички.

Поліція намагалася втрутитися та розділити натовп, але ситуація залишалася загостреною. Під час маршу учасники акції "Стоп імміграції" кілька разів зупинялися біля контрдемонстрацій, вигукуючи образливі гасла, а в деяких моментах в натовпі почали кидати пляшки.

Польщапротестиміграція

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