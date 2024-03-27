Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Варшаві запустили "коаліцію бронетехніки" для України

27 березня 2024, 15:39
У Варшаві запустили
Фото: з вільних джерел
У Варшаві відбулося відкриття Коаліції бронетехніки на підтримку України.

У Варшаві, відбулося відкриття Коаліції бронетехніки на підтримку України. Під час першого засідання представники країн-учасниць виробили чітку позицію щодо підсилення технічного парку Збройних сил України певними зразками бронетехніки та організації системи їх ремонту.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Ця ініціатива була запропонована Польщею та Німеччиною і вже має підтримку Великої Британії, Швеції та Італії. Українську делегацію очолює заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк", — повідомили у відомстві.

Коаліція бронетехніки має на меті посилити броньований щит Сил оборони України, спільними зусиллями підвищити спроможності нашого війська у боротьбі з російським агресором, забезпечити ефективне функціонування, технічне обслуговування, ремонт зразків техніки та озброєння, наданих нам союзниками.

У рамках Коаліції бронетехніки створено чотири синдикати. На кожен синдикат покладено певні завдання: 

  • постачання озброєння та боєприпасів для західної бронетехніки; 
  • їх технічне обслуговування та ремонт; 
  • підготовка екіпажів та технічного персоналу; 
  • відпрацювання ефективної тактики застосування  бронетехніки на полі бою.

"Це дуже важлива ініціатива наших союзників, з огляду на наявну проблематику у ЗСУ з ремонтом бронетехніки іноземних зразків. Сподіваюсь, за допомогою союзників нам вдасться швидко, наскільки це можливо, створити в Україні ефективну ремонтну базу західної бронетехніки", - розповів Іван Гаврилюк.

За словами заступника Міністра оборони України, у рамках новоствореної Коаліції буде розроблено відповідну дорожню карту, яка відповідатиме стратегії розвитку Збройних Сил України.

коаліціябронетехнікавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Політика
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 27 березня 2024, 15:18
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Політика
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Переклад iPress – 27 березня 2024, 12:29
Cуспільство
"Циркони" з суші, відновлені 1,5 та 3 тонні бомби і натиск на Донбасі. Про останню тактику росіян – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2024, 23:32
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Політика
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 26 березня 2024, 11:26
Кілька думок про російський розвідувально-ударний ланцюг. Більшість обстрілів відбувається на основі агентурних даних – Том Купер
Політика
Кілька думок про російський розвідувально-ударний ланцюг. Більшість обстрілів відбувається на основі агентурних даних – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2024, 00:42
Війна в Україні після російських виборів. Активізація чи затягування? – Мік Раян
Політика
Війна в Україні після російських виборів. Активізація чи затягування? – Мік Раян
Переклад iPress – 25 березня 2024, 16:19
Стратегічні повітряні удари можуть вирішити долю війни. За умов стабільності фронту на землі – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічні повітряні удари можуть вирішити долю війни. За умов стабільності фронту на землі – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 березня 2024, 12:17
росіяни передислокували сили з-під Кремінної до Бєлгорода. І продовжують наступати в районі Авдіївки – Том Купер
Cуспільство
росіяни передислокували сили з-під Кремінної до Бєлгорода. І продовжують наступати в районі Авдіївки – Том Купер
Переклад iPress – 25 березня 2024, 00:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється