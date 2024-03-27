У Варшаві запустили "коаліцію бронетехніки" для України

У Варшаві відбулося відкриття Коаліції бронетехніки на підтримку України.

У Варшаві, відбулося відкриття Коаліції бронетехніки на підтримку України. Під час першого засідання представники країн-учасниць виробили чітку позицію щодо підсилення технічного парку Збройних сил України певними зразками бронетехніки та організації системи їх ремонту.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Ця ініціатива була запропонована Польщею та Німеччиною і вже має підтримку Великої Британії, Швеції та Італії. Українську делегацію очолює заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк", — повідомили у відомстві.

Коаліція бронетехніки має на меті посилити броньований щит Сил оборони України, спільними зусиллями підвищити спроможності нашого війська у боротьбі з російським агресором, забезпечити ефективне функціонування, технічне обслуговування, ремонт зразків техніки та озброєння, наданих нам союзниками.

У рамках Коаліції бронетехніки створено чотири синдикати. На кожен синдикат покладено певні завдання:

постачання озброєння та боєприпасів для західної бронетехніки;

їх технічне обслуговування та ремонт;

підготовка екіпажів та технічного персоналу;

відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.

"Це дуже важлива ініціатива наших союзників, з огляду на наявну проблематику у ЗСУ з ремонтом бронетехніки іноземних зразків. Сподіваюсь, за допомогою союзників нам вдасться швидко, наскільки це можливо, створити в Україні ефективну ремонтну базу західної бронетехніки", - розповів Іван Гаврилюк.

За словами заступника Міністра оборони України, у рамках новоствореної Коаліції буде розроблено відповідну дорожню карту, яка відповідатиме стратегії розвитку Збройних Сил України.