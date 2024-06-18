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У Варшаві затримано двох поляків за напад на українців

18 червня 2024, 18:09
У Варшаві затримано двох поляків за напад на українців
За клопотанням прокуратури за рішенням суду їх тимчасово заарештували на три місяці.

Поліцейські Варшави затримали 21- та 24-річного хлопців, які побили та поранили ножем двох громадян України. Зловмисників ув'язнили на три місяці.

Про це повідомляє TVP Warszawa.

Як зазначається, усе почалося зі сварки чотирьох чоловіків: двох поляків і двох українців. Слова переросли в дії і двоє поляків напали на опонентів. Вони побили та поранили українців, а потім втекли. Інцидент стався вночі на Рондо Дашинськєґо. На місце викликали швидку допомогу, яка доставила потерпілих з тілесними ушкодженнями до лікарні, повідомила Марта Суловська з відділку поліції Волі.

Поліцейські встановили особи двох хуліганів 21 та 24 років. Першого з них поліція затримала в день інциденту, другого затримала невдовзі.

Затриманим висунуто обвинувачення у скоєнні кримінального злочину у вигляді нападу із застосуванням ножа, вчиненого разом та узгоджено, що спричинив тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя, в одного з потерпілих та ушкодження органу тіла або порушення здоров'я в іншого, розповіла поліцейська.

Варшаваполякивійна в Україніросія окупанти

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