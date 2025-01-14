У Вашингтоні під час інавгурації Трампа задіють 25 000 правоохоронців

Біля місця проведення звели 48 км тимчасової загорожі і контрольно-пропускні пункти.

Вашингтон готується до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа, яка має пройти 20 січня.

Вже звели 48 км високої чорної тимчасової огорожі і контрольно-пропускні пункти. Порядок забезпечуватимуть 25 000 співробітників правоохоронних органів.

Сама інавгурація, під час якої Трамп офіційно складе присягу перед членами Конгресу, Верховним судом, його новою адміністрацією та десятками тисяч громадян, які спостерігатимуть за цим, відбудеться на сходах Капітолію, навпроти монумента Вашингтона.

Велику частину центру міста, завдовжки приблизно 3 км від Білого дому до Капітолію, закриють для автомобільного руху, а пропускні пункти заблокують бетонними бар’єрами, сміттєвозами та іншими важкими предметами.