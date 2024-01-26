У Вашингтоні прогнозують важкі місяці для України
росія продовжуватиме воювати проти України - допоки не побачить результати президентських виборів у Сполучених Штатах Америки.
Про це розповів помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн, повідомляє "Голос Америки".
За словами О'Браєна, найближчі місяці можуть бути напруженими. Він також наголошує, що зима на війні завжди "важка і жорстока".
"Українці продовжують обирати демократію, справедливість і європейське майбутнє, так само як двічі робили це на Майдані, і як зараз відбувається щодня на передовій боротьби проти росії", - висловився американський політик.
Щодо фінансування українських потреб на шляху до перемоги у війні О'Браєн додав, що "потужна міжнародна коаліція допомагає Україні, хоча Київ самотужки фінансує дві третини воєнних потреб коштом внутрішніх ресурсів".