НОВИНИВідомий італійський кардинал опинився серед 10 осіб, яких у суботу відправили до суду у Ватикані, звинувативши у фінансових злочинах, включаючи розкрадання, відмивання грошей, шахрайство, вимагання та зловживання службовим становищем.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Ватикані десять осіб, включно з кардиналом, судитимуть за фінансові злочини
Минулого тижня Папа особисто дав необхідне схвалення щодо обвинувачення Беччіу
Фото: vaticannews.va
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Кардинал Анджело Беччіу, раніше високопоставлений чиновник адміністрації Ватикану, а також двоє найвищих посадових осіб Ватиканського підрозділу фінансової розвідки постануть перед судом 27 липня через багатомільйонний скандал, пов’язаний із придбанням Ватиканом будинку у Лондоні.
73-річний Беччіу, якого Папа звільнив з посади священика минулого року за нібито непотизм, і який протягом двох років розслідування наполягав на своїй невинуватості, став найвищим чиновником Ватикану, якого звинувачують у фінансових злочинах.
Минулого тижня Папа особисто дав необхідне схвалення щодо обвинувачення Беччіу.
Звинувачення Беччіу включають розкрадання та зловживання службовим становищем. Італійку, яка працювала на нього, звинуватили в розкраданні, а колишнього секретаря кардинала, священика, звинуватили у вимаганні.
Беччіу заявив, що став жертвою "махінації", і повторив про свою "абсолютну невинність".
Двом італійським брокерам, Джанлуїджі Торзі та Раффаеле Мінціоне, пред'явлено звинувачення у розкраданні, шахрайстві та відмиванні грошей.
Згідно з обвинувальним висновком, також було звинувачено чотири компанії, пов'язані з окремими відповідачами, дві в Швейцарії, одна в США і одна в Словенії.
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04 07 2021 11:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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