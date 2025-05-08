У Ватикані обрали нового Папу Римського (оновлено)

Конклав кардиналів обрав Папою Римським американського кардинала Роберта Френсіса Прево.

У Сикстинській капелі Ватикану відбувся конклав. 133 кардинали з 71 країни обрати нового Папу Римського - над Сикстинською капелою з'явився білий дим.

Про це повідомляє Sky News.

Сьогодні ввечері з димаря над Сикстинською капелою вийшов білий дим. Це означає, що нового кардинали обрали 267-го Папу Римського на другий день конклаву.

Наразі очікується оголошення особи нового Папи з балкона собору Святого Петра.

Нагадаємо, напередодні ввечері у Сикстинській капелі Ватикану почався конклав з обрання нового Папи Римського. Однак в перший день кардинали не змогли згоди і з труби над капелою піднявся чорний дим.

Серед фаворитів раніше називали італійського кардинала П'єтро Пароліна і філіппінського кардинала Луїса Антоніо Тагле. Серед інших потенційних кандидатів – Жан-Марк Авелін із Франції, Петер Ердо з Угорщини, Роберт Превост із США та П'єрбаттіста Піццабалла з Італії.

Згодом стало відомо, що конклав кардиналів обрав Папою Римським американського кардинала Роберта Френсіса Прево, пише The Guardian.

Його папське ім'я буде Лев XIV, і він стане першим американським Папою в історії.

Відомо, що Роберт Френсіс Прево народився 14 вересня 1955 у Чикаго, США. Він - американо-перуанський куріальний кардинал, августинець. Генеральний настоятель Августинського ордену з 14 вересня 2001 року по 4 вересня 2013 року.