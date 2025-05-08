У Ватикані обрали нового Папу Римського (оновлено)
08 травня 2025, 20:29
Фото: Vatican News
Конклав кардиналів обрав Папою Римським американського кардинала Роберта Френсіса Прево.
У Сикстинській капелі Ватикану відбувся конклав. 133 кардинали з 71 країни обрати нового Папу Римського - над Сикстинською капелою з'явився білий дим.
Про це повідомляє Sky News.
Сьогодні ввечері з димаря над Сикстинською капелою вийшов білий дим. Це означає, що нового кардинали обрали 267-го Папу Римського на другий день конклаву.
Наразі очікується оголошення особи нового Папи з балкона собору Святого Петра.
Нагадаємо, напередодні ввечері у Сикстинській капелі Ватикану почався конклав з обрання нового Папи Римського. Однак в перший день кардинали не змогли згоди і з труби над капелою піднявся чорний дим.
Серед фаворитів раніше називали італійського кардинала П'єтро Пароліна і філіппінського кардинала Луїса Антоніо Тагле. Серед інших потенційних кандидатів – Жан-Марк Авелін із Франції, Петер Ердо з Угорщини, Роберт Превост із США та П'єрбаттіста Піццабалла з Італії.
Згодом стало відомо, що конклав кардиналів обрав Папою Римським американського кардинала Роберта Френсіса Прево, пише The Guardian.
Його папське ім'я буде Лев XIV, і він стане першим американським Папою в історії.
Відомо, що Роберт Френсіс Прево народився 14 вересня 1955 у Чикаго, США. Він - американо-перуанський куріальний кардинал, августинець. Генеральний настоятель Августинського ордену з 14 вересня 2001 року по 4 вересня 2013 року.
У 2023 році Франциск зробив його кардиналом і призначив головою дикастерії у справах єпископів, що є впливовою посадою, відповідальною за вибір нових єпископів.
Він підтримував позицію Папи Франциска щодо допущення розлучених і повторно одружених католиків до Святого Причастя.
Щодо питання благословення одностатевих пар, то висловив стриману підтримку ініціативи Франциска дозволити це священикам.
Напередодні конклаву його називали "компромісним кандидатом" на папський престол.
Значний період, проведений у Перу, додає йому міжнародного виміру, що дозволяє вважати його радше глобальним претендентом, ніж представником США.