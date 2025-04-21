У Ватикані помер Папа Римський Франциск

Йому було 88 років

Папа Римський Франциск помер. Він пішов із життя у віці 88 років.

"Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що понтифік помер після перенесеної хвороби. Раніше, 14 лютого, він був госпіталізований із бронхітом, однак у лікарні у нього розвинулася двостороння пневмонія, що супроводжувалася астматичними нападами. Йому періодично подавали кисень. Спочатку лікарі оцінювали стан 88-річного понтифіка як критичний.