У Ватикані помер Папа Римський Франциск
21 квітня 2025, 11:29
Фото: dw.de
Йому було 88 років
Папа Римський Франциск помер. Він пішов із життя у віці 88 років.
Про це повідомляє Ватикан.
"Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що понтифік помер після перенесеної хвороби. Раніше, 14 лютого, він був госпіталізований із бронхітом, однак у лікарні у нього розвинулася двостороння пневмонія, що супроводжувалася астматичними нападами. Йому періодично подавали кисень. Спочатку лікарі оцінювали стан 88-річного понтифіка як критичний.
Втім, після понад 5 тижнів лікування від пневмонії він був виписаний із лікарні 23 березня. Однак лікарі рекомендували йому ще два місяці відпочинку, щоб повністю відновитися.
16 квітня повідомлялося, що Папа Римський не очолюватиме передвеликодні ритуали та богослужіння, оскільки він досі відновлюється після хвороби.
Напередодні у неділю 20 квітня понтифік зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом після того, як розкритикував адміністрацію президента Трампа за їхню політику депортацій іноземців.
Зустріч віцепрезидента Венса та Папи Римського тривала недовго. Сторони лише обмінялись великодніми вітаннями.