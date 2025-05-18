У Ватикані розпочали інтронізацію папи римського Лева XIV
18 травня 2025, 13:13
На неї прибув Зеленський
У Ватикані (Рим) розпочалася інтронізаційна меса нового папи римського Лева XIV, на яку прибули президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською.
Подію транслює в YouTube "Суспільне".
Разом з українським лідером до Ватикану прибув глава МЗС України Андрій Сибіга.
Загалом на церемонії присутні понад 150 міжнародних делегацій на чолі з монархами, президентами й прем'єр-міністрами, уточнює агентство УНИАН у Telegram.
Понтифік уже з'явився перед вірянами, які зібралися на площі Святого Петра.
"Суспільне" додає, що на вході до площі вірян оглядає й перевіряє поліція і 5 тис. правоохоронців стежать за безпекою. Зазначають, що до охорони правопорядку залучили снайперів, водолазів, а також залучили Повітряні сили та працюють антидронові системи.
Загалом Ватикан очікує, що на площі Святого Петра під час інтронізаційної меси новообраного понтифіка збереться 250 тис. людей.
NBC News пише, що церемонія інтронізації триватиме приблизно дві години і до неї входитиме меса й кілька папських ритуалів, таких як вручення персня рибалки, накладання паллія та вшанування кардиналами.