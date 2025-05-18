У Ватикані розпочали інтронізацію папи римського Лева XIV

У Ватикані (Рим) розпочалася інтронізаційна меса нового папи римського Лева XIV, на яку прибули президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською.

Разом з українським лідером до Ватикану прибув глава МЗС України Андрій Сибіга.

Понтифік уже з'явився перед вірянами, які зібралися на площі Святого Петра.

"Суспільне" додає, що на вході до площі вірян оглядає й перевіряє поліція і 5 тис. правоохоронців стежать за безпекою. Зазначають, що до охорони правопорядку залучили снайперів, водолазів, а також залучили Повітряні сили та працюють антидронові системи.

Загалом Ватикан очікує, що на площі Святого Петра під час інтронізаційної меси новообраного понтифіка збереться 250 тис. людей.