У Ватикані розпочався саміт, присвячений боротьбі з педофілією в католицькій церкві

Саміт триватиме 4 дні, в ньому беруть участь близько 190 учасників

До Ватикану приїхали представники католицької церкви з понад 130 країн світу: вони беруть участь у історичному саміті, присвяченому боротьбі з педофілією в церкві.

Під час відкриття саміту 21 лютого Папа Римський Франциск заявив, що жертви насильства очікують на конкретні та ефективні заходи, а не тільки на засудження дій представників церкви, повідомляє BBC.

"Церква має почути голос дітей, які прагнуть справедливості", - наголосив понтифік.

Саміт триватиме 4 дні, в ньому беруть участь близько 190 учасників, серед яких голови понад 100 єпископських конференцій з усього світу. На заході окрім священників виступатимуть жертви насильства та експерти.

Як зазначає BBC, Франциск заздалегідь "знизив очікування" від результатів саміту, заявивши, що цей захід - тільки початок розмови.