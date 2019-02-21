CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДо Ватикану приїхали представники католицької церкви з понад 130 країн світу: вони беруть участь у історичному саміті, присвяченому боротьбі з педофілією в церкві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Ватикані розпочався саміт, присвячений боротьбі з педофілією в католицькій церкві
Саміт триватиме 4 дні, в ньому беруть участь близько 190 учасників
Фото:i.lb.ua
Під час відкриття саміту 21 лютого Папа Римський Франциск заявив, що жертви насильства очікують на конкретні та ефективні заходи, а не тільки на засудження дій представників церкви, повідомляє BBC.
"Церква має почути голос дітей, які прагнуть справедливості", - наголосив понтифік.
Саміт триватиме 4 дні, в ньому беруть участь близько 190 учасників, серед яких голови понад 100 єпископських конференцій з усього світу. На заході окрім священників виступатимуть жертви насильства та експерти.
Як зазначає BBC, Франциск заздалегідь "знизив очікування" від результатів саміту, заявивши, що цей захід - тільки початок розмови.
Нагадаємо, що Папа Римський Франциск попросив вибачення за численні випадки сексуального насильства щодо дітей та жінок у Римо-католицькій церкві в Ірландії.
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21 02 2019 22:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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