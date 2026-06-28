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У Ватикані звинувачують ЄС у "подвійних стандартах війни"

28 червня 2026, 16:51
У Ватикані звинувачують ЄС у
Фото: vaticannews.va
Фернандес звинуватив країни Євросоюзу в непослідовності щодо міжнародної політики.
Доктринальний глава Ватикану Віктор Мануель Фернандес звинуватив Європейський Союз у "вибірковому застосуванні міжнародного права", адже вони, мовляв, своєю допомогою схвалюють лише деякі конфлікти, а до інших ставляться по-іншому.
 
Про це пише Politico.
 
Фернандес виступав на відкритті конференції Папи Римського Лева XIV, на якій він розглядав, як церква повинна реагувати на так звану "глобальну культуру влади", яка підживлює і виправдовує сучасні війни.
 
На тлі цього кардинал Віктор Мануель Фернандес заявив, що уряди країн все частіше застосовують моральні та правові принципи "відповідно до політичної зручності, а не до універсальних стандартів".
 
"Якщо країна є ворогом, її засуджують як недемократичну і піддають санкціям різними способами. Але якщо це союзник, той факт, що йому не вистачає свободи вираження поглядів, права людини або демократії ігнорується", – каже він.
 
Фернандес звинуватив країни Євросоюзу в непослідовності щодо міжнародної політики.
 
"Європейський Союз накладає економічні санкції на одну країну і надає фінансову допомогу і зброю іншій, але не може зробити те ж саме для третьої країни, із ще більш серйозним вторгненням, з ще більш жорстокими наслідками для всього населення", – додав кардинал.
 
Він каже, що країни нині "розтягнули концепцію законної самооборони під час війни до невпізнання". Politico вказує, що Фернандес натякає на США та росію, які через поняття самооборони виправдовують, зокрема, агресію росії проти України та конфлікт на Близькому Сході.

 

Ватиканвійна в Україніросія окупанти

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