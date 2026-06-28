У Ватикані звинувачують ЄС у "подвійних стандартах війни"

Фернандес звинуватив країни Євросоюзу в непослідовності щодо міжнародної політики.

Доктринальний глава Ватикану Віктор Мануель Фернандес звинуватив Європейський Союз у "вибірковому застосуванні міжнародного права", адже вони, мовляв, своєю допомогою схвалюють лише деякі конфлікти, а до інших ставляться по-іншому.

Фернандес виступав на відкритті конференції Папи Римського Лева XIV, на якій він розглядав, як церква повинна реагувати на так звану "глобальну культуру влади", яка підживлює і виправдовує сучасні війни.

На тлі цього кардинал Віктор Мануель Фернандес заявив, що уряди країн все частіше застосовують моральні та правові принципи "відповідно до політичної зручності, а не до універсальних стандартів".