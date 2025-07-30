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ПОЛІТИКА

У Великій Британії через технічний збій зупинилися вильоти з ключових аеропортів

30 липня 2025, 19:33
У Великій Британії через технічний збій зупинилися вильоти з ключових аеропортів
Фото: з вільного доступу
Проблема виникла через технічну несправність в центрі управління повітряним рухом NATS Swanwick.

У Великій Британії авіадиспетчери повідомили про технічну проблему, яка в середу призвела до порушення польотів у великих аеропортах Лондона та інших міст країни.

Про це повідомляє Sky News.

Проблема виникла через технічну несправність в центрі управління повітряним рухом NATS Swanwick.

Аеропорти Лондон-Сіті і Гатвік повідомили, що проблема з управлінням повітряним рухом вплинула на вильоти.

"У зв'язку з технічною несправністю в центрі управління повітряним рухом NATS Swanwick ми обмежуємо кількість літаків, що літають в зоні контролю Лондона, щоб забезпечити безпеку, яка завжди є нашим пріоритетом", – йдеться в заяві авіадиспетчерської служби NATS.

Повідомлялось, що з аеропорту Гатвік не виконувались вильоти. З найбільшого аеропорту Лондона Гітроу також не вилітали рейси. Також затримувались вильоти в аеропортах Единбурга і Манчестера.

Згодом NATS повідомила, що роботу системи, яку зачепив збій, вже відновлено.

"Наші інженери відновили роботу системи, роботу якої було порушено сьогодні вдень. Ми працюємо над відновленням нормального режиму роботи в районі Лондона. Ми продовжуємо тісно співпрацювати з авіакомпаніями та аеропортами, щоб мінімізувати перебої", – йдеться в заяві.

Після цієї заяви в аеропорту Гітроу повідомили, що після технічної проблеми польоти відновлено.

Британіялітакиаеропорти

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