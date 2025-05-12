У Великій Британії міністри закордонних справ ЄС обговорять підтримку України

У Великій Британії пройде зустріч міністрів закордонних справ ЄС. Темою буде підтримка України та посилення регіональної оборонної співпраці.

Зустріч організували перед самітом прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера з лідерами Євросоюзу, яка має пройти наступного тижня.

За даними британського МЗС, міністр закордонних справ країни Девід Леммі має провести переговори з представниками Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та ЄС.

"Виклик, з яким ми стикаємося сьогодні, стосується не лише майбутнього України – це екзистенційне питання для всієї Європи", – заявив Леммі і додав, що це – "унікальний момент для колективної безпеки континенту.

Зазначається, що Леммі планує оголосити про нові санкції, спрямовані проти суб'єктів, які підтримують російське вторгнення в Україну. Також він закликатиме до зміцнення європейської безпеки.