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У Великій Британії міністри закордонних справ ЄС обговорять підтримку України

12 травня 2025, 08:33
У Великій Британії міністри закордонних справ ЄС обговорять підтримку України
Зустріч організували перед самітом прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера з лідерами Євросоюзу, яка має пройти наступного тижня.
У Великій Британії пройде зустріч міністрів закордонних справ ЄС. Темою буде підтримка України та посилення регіональної оборонної співпраці.
 
Про це пише Reuters.
 
Зустріч організували перед самітом прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера з лідерами Євросоюзу, яка має пройти наступного тижня.
 
За даними британського МЗС, міністр закордонних справ країни Девід Леммі має провести переговори з представниками Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та ЄС.
 
"Виклик, з яким ми стикаємося сьогодні, стосується не лише майбутнього України – це екзистенційне питання для всієї Європи", – заявив Леммі і додав, що це – "унікальний момент для колективної безпеки континенту.
 
Зазначається, що Леммі планує оголосити про нові санкції, спрямовані проти суб'єктів, які підтримують російське вторгнення в Україну. Також він закликатиме до зміцнення європейської безпеки.

 

Британіявійна в Україніросія окупанти

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