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У Великій Британії можуть втратити роботу 10 тис. держслужбовців

24 березня 2025, 09:09
У Великій Британії можуть втратити роботу 10 тис. держслужбовців
Частину держслужбовців замінять новітніми технологіями

Уряд Великої Британії має намір масово скоротити кількість державних службовців на тлі економічних проблем.

Про це заявила міністерка фінансів країни Рейчел Рівз, пише видання Sky News

"Я впевнена, що ми зможемо скоротити чисельність держслужбовців на 10 тис. осіб", – сказала Рівз.  
 
Вона наголосила, що деякі завдання, які раніше вимагали участі чиновників, сьогодні можуть "виконуватись технологіями". Останні, за словами посадовиці, вже допомагають боротися із шахрайством та корупцією.
 
"Кожен департамент сам визначатиме свої плани. Але я б віддала перевагу тому, щоб люди працювали в наших школах, лікарнях і поліції, а не в офісах",  – заявила Рівз.
 
Міністерка також зазначила, що в межах майбутньої оптимізації будуть урізані витрати на відрядження співробітників, витрати на консультантів та комунікації.
 
"Під час пандемії Covid-19 кількість людей, які працюють на державній службі, значно збільшилася. Це була правильна відповідь на ті виклики. Але неправильно, що ми просто зберігаємо ці цифри", – резюмувала чиновниця.

 

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