У Великій Британії намагаються сповільнити рекордну інфляцію – Reuters

Банк Англії підвищив ключову процентну ставку.

Банк Англії підвищив ключову процентну ставку на 0,25 в.п. до 4,5%, довівши вартість запозичень до найвищого рівня з 2008 року. Таким чином регулятор прагне приборкати найвищу інфляцію серед усіх великих економік.

Про повідомляє агентство Reuters.



У повідомлені зазначається, що Центральний банк Англії більше не передбачає рецесію після того, переглянувши свої прогнози зростання порівняно з похмурими даними, опублікованими в лютому. Але тепер він також очікує, що інфляція падатиме повільніше, ніж очікувалося, в основному через несподівано велике і постійне зростання цін на продукти харчування.

Банк Англії був першим великим центральним банком, який почав підвищувати вартість запозичень у грудні 2021 року, але критики звинувачували його в недостатньо агресивних діях, оскільки в жовтні інфляція досягла максимуму за чотири десятиліття 11,1%.

Проблема високої інфляції у Великій Британії багато в чому пов'язана з її сильною залежністю від імпорту природного газу для вироблення електроенергії, що зробило її особливо вразливою до стрибків цін на енергоносії після вторгнення росії в Україну минулого року.