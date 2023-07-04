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У Великій Британії оцінили ймовірність подовження "зернової угоди"

04 липня 2023, 14:25
У Великій Британії оцінили ймовірність подовження
Фото з вільного доступу
Прогноз невтішний.

Термін дії укладеної між Україною та росією, за посередництва Туреччини й ООН, "зернової угоди" спливає 18 липня 2023 року. Наразі малоймовірно, що вона буде подовжена.    

Про це заявила постійна представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд.

"Я не впевнена в її подовженні. Я не знаю, як це враховується в розрахунках росії, але я знаю, що ООН робить усе можливе, і ми зробимо все, що в наших силах", - сказала вона.

Велика Британія, яка нині головує в Радбезі ООН, виступає за включення до органа Індії, Бразилії, Німеччини, Японії та африканських країн.

"Ми будемо використовувати наше головування, щоб дізнатися правду про військові злочини росії, і ще раз закликати росію припинити війну", - сказала вона, додавши, що буде проведена ще одна зустріч щодо України.

Зернова угода була подовжена ще на 60 днів 17 травня 2023 року.

Британіязернова угодавійна в Україніросія окупанти

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