У Великій Британії підтримали ідею Макрона про відправлення західних військ в Україну

Джеймс Гіппі вважає, що просто відправки тисячі танків, сотень винищувачів і тисяч артилерійських снарядів не вистачить для перемоги ЗСУ.

Захід повинен відправити в Україну свої війська, які можуть бути розміщені в західних областях країни.

Про це заявив екс-міністр збройних сил Британії, депутат парламенту Джеймс Гіппі, в ефірі Channel4.

Він підтримав ідею президента Франції Еммануеля Макрона з приводу відправки західних військ в Україну.

При цьому він зазначив, що війська союзників можуть розмістити на території західних областей України, а відправки тисячі танків, сотень винищувачів і тисяч артилерійських знарядь не вистачить для перемоги ЗСУ.

"У Західну Україну, щоб провести навчання. Макрон мав рацію, коли висунув цю ідею", - сказав британський політик.

Він звернув увагу на те, що ідея ротації українських бригад з лінії фронту і перекидання їх до Німеччини або Польщі на навчання - малореалістична.

"Я не думаю, що українські генерали можуть дозволити собі тримати їх поза лінією фронту так довго. Тому я думаю, що наступний великий крок уперед - це не можливості у вигляді системи зброї або чогось іще, наступний великий крок - це прибуття військових у Західну Україну для проведення цієї комбінованої підготовки", - додав Гіппі.